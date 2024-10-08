Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 8 октября

Научно-практическая конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в подмосковном регионе» в Жуковском состояла из двух блоков — образовательного и дикуссионного. Местом проведения мероприятия стал технопарк «Центральный аэрогидродинамический институт».

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров рассказал, что такие конференции проходят в ЦАГИ традиционно.

«Значимость беспилотных авиационных систем сегодня сложно не оценить. И понятно, Жуковский, все научные предприятия, сам потенциал города к этому предрасположен. У нас есть прекрасный технопарк, он развивается, одно здание уже полностью заполнено, мы уже готовим - идет ремонт - следующее. Поэтому приглашаем всех принять участие в этой важнейшей для России и отрасли работе», - заявил Борис Аубакиров.

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Участники конференции и эксперты попытались в рамках конференции найти ответы на вопросы: где искать и как растить кадры для отрасли, как развивается нацпроект «Беспилотные авиационные системы» в Московской области и многие другие. Также по традиции в фойе технопарка ЦАГИ демонстрировались действующие и перспективные модели БПЛА.

Образовательный блок включал в себя состязания по дрон-футболу, азы управления FPV-коптером, знакомство с FPV-шлемом, полет с помощью симулятора, а также командный киберквиз. В рамках дискуссионного блока провели два круглых стола на самые злободневные темы в области беспилотных авиационных систем.