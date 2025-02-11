Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 11 февраля

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и осторожными, а также отказаться от резких маневров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.