28 января 2025, 10:19

Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 28 января

Медиасток.рф
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Около 919 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 28 января. Это на 1% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в чтерые балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Пробки Дороги Машины
28 января 2025, 19:22
Водозаборный узел открыли после модернизации в селе Новопетровское
360.ru
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Станцию обезжелезивания в Истре полностью модернизировали за несколько месяцев. Она обеспечивает водой восемь тысяч местных жителей.

Здесь работает только один водозаборный узел, причем еще с 1964 года, и за это время его ни разу не модернизировали. Оборудование сильно устарело и уже не выдерживало нагрузок.

Поэтому качество воды было плохое: оно не соответствовало нормам, и в ней было высокое содержание железа. С этим вопросом жители обратились на выездной администрации. И их проблему решили. ВЗУ включили в государственную программу «Чистая вода».

Станция вырабатывает в сутки 1500 тысячи кубометров воды. Есть и дополнительные резервуары для ее запаса. Такая мощность позволит повысить эффективность ВЗУ.

В этом году планируют установить еще четыре станции водоочистки на ВЗУ в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что качество питьевой воды вырастет для 65 тысяч жителей Люберец с августа.

Истра Ремонтные работы
28 января 2025, 19:14
Депутаты Мытищ поздравили жительницу блокадного Ленинграда
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Депутаты Государственной думы пришли в гости к ветерану Валентине Денисовой в честь 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Женщина возглавляет Мытищинскую общественную организацию «Блокадники города-героя Ленинграда».

Валентина Денисова всю блокаду прожила в Ленинграде. Она рассказала гостям о голоде, борьбе за жизнь и свободу и о взаимной поддержке людей.

После войны в 1952 году женщина переехала в Подмосковье, где окончила педагогический институт. Далее работала 25 лет в мытищинском детском саду.

Валентина Васильевна - обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда» и юбилейных медалей ко Дню Победы.

«Глядя на этих людей, учишься у них, как надо любить жизнь, стремиться и любить свою Родину. С праздником всех, кто сегодня с нами, а мы должны сохранить память об этом подвиге!» - отметил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Депутаты узнали, чем могут помочь Валентине Васильевне, и сделали все необходимое.

Мытищи Ветераны Блокада Ленинграда
28 января 2025, 19:04
Клуб «Активное долголетие» в Мытищах отметил 5-летие
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Первый юбилей отпраздновал клуб «Активное долголетие» в Мытищах. С каждым годом его участников становится все больше. Сейчас их уже более 900 человек.

Мытищи стали девятым городским округом в Подмосковье, в котором образовался подобный клуб. Дамы и мужчины элегантного возраста ежедневно раскрывают в себе новые таланты: выступают на сцене, постигают высокую моду в лоскутном шитье, ходят на познавательные лекции и занимаются спортом. Каждое занятие посещают не менее 100-150 человек.

Педагогов в торжественной обстановке наградили грамотами за вклад в развитие клуба. А на выставке можно было насладиться работами талантливых долголетов - они представили свои картины, кукол в национальных костюмах и другие поделки.

Участники клуба собираются в трех помещениях: в торговом центре «Июнь», на улице Мира, 37 и в микрорайоне Дружба. Стать частью «Активного долголетия» можно, позвонив по телефону 8 (916) 975-12-46.

Праздники Мытищи Активное долголетие
28 января 2025, 19:02
Еще 4 объекта образования появятся в Коломне и Озерах в ближайшие три года
Медиасток.рф
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В городском округе Коломна активно развивается образовательная инфраструктура. В ближайшие три года в Коломне и Озерах планируется строительство и ввод в эксплуатацию четырех новых объектов образования, что позволит значительно улучшить условия для обучения и воспитания детей.

Уже в третьем квартале текущего года в новом микрорайоне Подлипки-город планируется сдать детский сад на 185 мест. Новый садик станет важным объектом для разгрузки дошкольных учреждений в центральной части города, включая улицы Пионерскую и Октябрьской революции.

Сюда будут переведены воспитанники детского сада № 4 «Веснушки» на улице Шилова на время капитального ремонта, а также малыши из детского сада № 24 «Белочка» на улице Пионерской, здание которого будет перепрофилировано под начальную школу.

«В настоящее время составляется дорожная карта по введению в эксплуатацию здания нового детского сада в Подлипках. Его передадут школе № 14», - сообщила начальник управления образования администрации городского округа Коломна Янина Щеглова.

Еще один детский сад появится в Коломне на улице Захарова. Новый объект, рассчитанный на 140 мест, планируют сдать в 2026 году. После завершения строительства здание будет передано школе № 15.

В Озерах на улице Калинина начнется строительство детского сада на 125 мест. Работы запланированы на 2025–2026 годы. После ввода в эксплуатацию новый садик примет воспитанников из учреждения на улице Высокополянской. Здание будет передано школе № 2.

В 2025–2027 годах в Коломне планируется возведение пристройки к школе № 14 на улице Шилова. Новый корпус рассчитан на 400 мест и будет включать спортивный зал и 16 современных учебных кабинетов, оборудованных для занятий физикой, химией, биологией и технологией.

Реализация этих проектов направлена на создание комфортных условий для обучения и воспитания детей, а также на решение проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях округа.

Коломна Строительство Образование

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