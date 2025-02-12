Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 12 февраля

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий передал награду жителю Рошаля, ветерану Великой Отечественной войны Василию Болдырихину. Всего юбилейные медали получат около 200 жителей муниципалитета.

Василию Болдырихину было 15 лет, когда началась война. Отец мужчины ушел на фронт.

Тогда семья проживала в деревне под Воронежем. Когда фашисты в 1942 году подошли к населенному пункту, Василий отправился рыть окопы.

На фронт юношу призвали в 1943 году. В составе войск МВД он прошел всю войну и встретил Победу.

«Юбилейная медаль к 80-летию Победы - это не только символ признания боевых и трудовых заслуг во фронтовые годы, но и знак нашей благодарности за работу в послевоенные годы, за восстановление страны из руин, за воспитание детей, за пример, который подают нам ветераны Великой Отечественной войны», - отметил Николай Прилуцкий.