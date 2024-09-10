10 сентября 2024, 11:16

Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 10 сентября

Медиасток.рф
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Около одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 сентября. Это соответствует средним значениям прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Калужском, Косинском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги
10 сентября 2024, 11:37
Минтранс Подмосковья: график электричек Ярославского направления изменится в сентябре
МЖД
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С 11 сентября по 11 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления. Корректировки связаны с капремонтом путей на участках Северной железной дороги. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Корректировки коснутся дальних маршрутов: изменится время отправления и прибытия электричек, количество остановок, а несколько поездов будут курсировать по сокращенным маршрутам. Помимо этого, ряд поездов между Москвой и станциями Пушкино, Софрино и Сергиев Посад временно отменят.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
10 сентября 2024, 09:17
Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
Медиасток.рф
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Несколько городов Подмосковья подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов 10 сентября. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.

В результате атаки украинских дронов в Подмосковье есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные жилые дома.

К этому часу о беспечено взаимодействие со всеми ведомствами для быстрого оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Раменский городской прокурор лично контролирует ситуацию в местах приема и размещения жителей.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по номеру телефона 7 (495) 628-17-70.

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Беспилотники Раменское
10 сентября 2024, 09:16
Четыре школы и детских сада в Дмитрове получили гранты главы округа
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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По итогам прошлого учебного года четыре учреждения образования получат грант главы Дмитровского округа. Награды удостоились гимназии «Логос» и «Дмитров», Катуаровская школа и детский сад «Звездочка» при Орудьевской школе.

Детский сад в селе Орудьево в этом году преобразился. Там обновили кровлю и фасад, заменили окна, отремонтировали входную группу и санитарные комнаты. Реализовать намеченные планы удалось благодаря воспитателю Дарье Глебовой, победившей на региональном и всероссийском конкурсах профессионального мастерства. Высокие результаты оценил глава Дмитровского округа Илья Поночевный и выделил образовательному учреждению грант в размере пяти миллионов рублей.

Гимназия «Логос» больше 10 лет входит в число лучших школ Подмосковья. Так, в прошлом учебном году каждый третий выпускник - медалист, почти 50 ребят - победители регионального этапа олимпиад. Полученный грант направили на ремонты санузлов, раздевалок в спортзале, медкабинета и покупку новой мебели. В ближайшее время преобразятся рекреации. На смену деревянным скамейкам придут диваны для отдыха и современные модули для занятий.

«Нам хочется создать уют в наших холлах и коридорах, организовать места, где дети могли бы уединиться и выполнять какие-то свои задания», - поделилась директор МОУ Дмитровская гимназия «Логос» Ольга Лазарева.

Помимо грантов в размере пять миллионов рублей за попадание в топ-100 школ Подмосковья или за победы в региональных и всероссийских конкурсах, из муниципального бюджета выделяют по 250 тысяч рублей на каждое из 108 зданий образовательного учреждения для подготовки к новому учебному году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Детские сады Дмитров
09 сентября 2024, 19:36
Праздничное богослужение ко Дню города проведут в Лобне 14 сентября
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Празднование Дня городского округа Лобня 14 сентября начнут в Спасском храме. Утром протоиерей Михаил Трутнев совершит там молебен о процветании города.

Праздничное богослужение в честь Дня города проведут в Спасском храме 14 сентября. В 08:30 утра настоятель храма Михаил Трутнев прочитает молебен о процветании города, здравии и благополучии его жителей.

В конце августа самой старой в Подмосковье церкви Спаса Нерукотворного Образа в Киово исполнилось 255 лет. Храм привлекает паломников и туристов со всей России и зарубежья.

«Дух старины, намоленности и возможность прикоснуться к вечным ценностям делает это место поистине уникальным», - написала в своем телеграм-канале глава городского округа Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Религия

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