Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 10 сентября

По итогам прошлого учебного года четыре учреждения образования получат грант главы Дмитровского округа. Награды удостоились гимназии «Логос» и «Дмитров», Катуаровская школа и детский сад «Звездочка» при Орудьевской школе.

Детский сад в селе Орудьево в этом году преобразился. Там обновили кровлю и фасад, заменили окна, отремонтировали входную группу и санитарные комнаты. Реализовать намеченные планы удалось благодаря воспитателю Дарье Глебовой, победившей на региональном и всероссийском конкурсах профессионального мастерства. Высокие результаты оценил глава Дмитровского округа Илья Поночевный и выделил образовательному учреждению грант в размере пяти миллионов рублей.

Гимназия «Логос» больше 10 лет входит в число лучших школ Подмосковья. Так, в прошлом учебном году каждый третий выпускник - медалист, почти 50 ребят - победители регионального этапа олимпиад. Полученный грант направили на ремонты санузлов, раздевалок в спортзале, медкабинета и покупку новой мебели. В ближайшее время преобразятся рекреации. На смену деревянным скамейкам придут диваны для отдыха и современные модули для занятий.

«Нам хочется создать уют в наших холлах и коридорах, организовать места, где дети могли бы уединиться и выполнять какие-то свои задания», - поделилась директор МОУ Дмитровская гимназия «Логос» Ольга Лазарева.

Помимо грантов в размере пять миллионов рублей за попадание в топ-100 школ Подмосковья или за победы в региональных и всероссийских конкурсах, из муниципального бюджета выделяют по 250 тысяч рублей на каждое из 108 зданий образовательного учреждения для подготовки к новому учебному году.

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