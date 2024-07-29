Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 29 июля

Городскому округу Дубна исполнилось 68 лет. В субботу и в воскресенье для гостей и жителей подготовили насыщенную программу: «Городок здоровья», костюмированный парад и концерт. Завершилось празднование выступлением симфонического оркестра.

Утром в парке семейного отдыха и в сквере ветеранов открылся «Городок здоровья». Все желающие могли проконсультироваться у терапевта, стоматолога, кардиолога, гинеколога и онколога. Дубненская городская больница организовала лотерею и разыграла мячи, гантели, четыре велосипеда, два самоката и два скейтборда.

Родители и дети приняли участие в параде «О! Карнавал». Шествие с ростовыми куклами прошло от ротонды на набережной до Молодежной поляны. Там всех гостей встретил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он поздравил жителей и вручил призы за лучшие костюмы. Все получили бесплатное мороженое.

На протяжении дня для детей работали игровые зоны с батутами и аттракционами, анимация и фотозона. Праздник для малышей завершился пенной вечеринкой. Спортсмены играли в пляжный волейбол и занимались йогой, принимали участие в мастер-классах по самбо, карате, гимнастике и воркауту. В скейт-парке молодые люди приняли участие в баттле по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова.

Ученые из института ядерных исследований провели цикл лекций о том, как заполнить клетки таблицы Менделеева с умом, что такое мультиэнергетическая компьютерная томография и почему NICA - назад в будущее. Одновременно с поучительной программой на празднике гости могли почувствовать себя художником: преподаватель студии «Палитра» научила желающих рисовать граффити баллончиком с краской. Дубненский механический завод имени Федорова угощал всех попкорном.

Празднование дня рождения в субботу завершили выступлением солиста Дубненского симфонического оркестра Игоря Балашова. Леша Свик исполнил танцевальные хиты. Команды Троицкого снаряжательного завода из Сергиева Посада и студия пиродизайна «Аватар» из Москвы показали шоу фейерверков. Салют сопровождали барабаны Top Beat на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открылся красивый вид.

На следующий день празднование Дня города закрыл Дубненский симфонический оркестр. Музыканты исполнили произведения классиков - Вивальди и Пьяцоллы.

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