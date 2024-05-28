28 мая 2024, 10:57

Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 28 мая

Медиасток.рф
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Пробки на дорогах в Подмосковье оценили в пять баллов утром 28 мая. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водителей призвали держать дистанцию, быть внимательными и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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Пробки Дороги
28 мая 2024, 10:59
Мингосуправления Подмосковья предостерегло от новой мошеннической схемы
Unsplash
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Мингосуправления Московской области рассказало жителям о новой схеме мошенников. Злоумышленники звонят по телефону и предлагают пройти флюорографию в поликлинике за счет средств ОМС.

Потенциальным жертвам предлагают выбрать поликлинику для прохождения осмотра. Далее мошенники убеждают записаться на прием, выбрать дату и время, а для подтверждения записи - назвать код из уведомления.

Таким способом злоумышленники получают доступ к онлайн-банку человека и похищают денежные средства, а в некоторых случаях - персональные данные на «Госуслугах».

Жителям Московской области напоминают, что пройти флюорографию можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на процедуру можно по номеру 122, а также через портал госуслуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
28 мая 2024, 10:58
Свыше 2 тысяч школьников Подмосковья устроились на временную летнюю работу
Unsplash
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Минсоцразвития Московской области заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов в 2024 году, чтобы обеспечить школьников вакантными рабочими местами.

«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тысяч подростков. Еще период летних каникул официально не начался, но уже на данный момент трудоустроено свыше двух тысяч ребят», - отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, больше всего трудоустроенных в Балашихе, Орехово-Зуеве и Ленинском округе. Ребята не только будут получать зарплату, но и материальную поддержку из бюджета Московской области - около 2,4 тысячи рублей.

Устроиться на временную работу могут граждане от 14 до 18 лет. Государственную услугу по временному трудоустройству несовершеннолетних можно получить на сайте «Работа России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школу № 7 в Дзержинском планируют открыть в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Школьники
28 мая 2024, 10:57
Школу и детский сад построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске
Пресс-служба Главгосстройнадзор
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Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой построят в жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске. Завершить работы планируют к 2027 году.

Как рассказали в подмосковном Стройнадзоре, застройщиком станет «Самолет-Строгино Парк». Дом от 12 до 24 этажей будет рассчитан на 737 квартир. На первом этаже разместят аптеку, торговые помещения, бассейн, пункт полиции и МФЦ. В подзесной части будет работать автостоянка на 311 мест.

Недалеко от дома находится благоустроенная набережная и парк, а дорога до станций метро «Строгино» и «Мякинино» на машине составит 10 минут.

На территории ЖК также построят школу на 1100 мест и детски сад на 300 воспитанников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Школы Строительство Детские сады
28 мая 2024, 10:57
Еще 6 компаний Подмосковья получили льготные участки с января
Мининвест
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Подмосковный Мининвеста заключил шесть договоров о предоставлении земельных участков для реализации инвестпроектов по упрощенной процедуре с начала года. Предприятия получили их без проведения торгов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, инвестиции в проекты составили 5,4 миллиарда рублей.

«Запланированный объем инвестиций в рамках проектов, соглашения о реализации которых были подписаны с начала 2024 года, составляет 5,4 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в регионе появятся почти 260 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», - отметила она.

Так, в Сергиевом Посаде компания «Комфорт М-8» построит новый промышленный комплекс, там появится около 80 рабочих мест. Запустить предприятие планируют к 2027 году.

Подобрать площадку для размещения бизнеса предпринимателя могут на инвестиционной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых совместных проектах с Узбекистаном. Это завод сухих молочных смесей для детей, цех компонентов для автомобилей, а также аптечный ритейл для защиты растений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Поддержка предпринимателей в Московской области

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