Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 27 мая

Читайте нас в:

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».