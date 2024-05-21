Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 21 мая

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Строительство поликлиники на тысячу посещений в смену продолжается в ЖК «Пригород Лесное». На данный момент готовность медучреждения достигла 70%, сообщили в Минжилполитики Московской области.

Поликлинику достроят в четвертом квартале 2024 года. Сейчас строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем, а также проводят внутренние отделочные работы детского и взрослого отделений.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании оборудуют изолированные входы во взрослое и детское отделения. В каждом из блоков предусмотрены гардеробная, регистратура, процедурная забора крови и приема биоматериалов, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приемно-смотровой бокс.

Пациентов будут принимать хирурги, онкологи, эндокринологи, травматологи, оториноларингологи и другие узкопрофильные специалисты. Здание адаптируют для маломобильных групп населения, а прилегающую территорию благоустроят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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