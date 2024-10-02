Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 2 октября

В Ногинске благоустроили территорию на 1-м Декабрьском переулке, где ранее находился аварийный дом, построенный в 1958 году. Этот проект стал частью масштабной программы по ликвидации недостроев в Подмосковье, в рамках которой в этом году было ликвидировано 700 объектов.

Из них 400 были достроены и приведены в соответствие с современными требованиями, а 300 - снесены.

Обновленная дворовая территория включена в адресный перечень комплексного благоустройства. В ходе работ были созданы дополнительные парковочные пространства, в том числе на месте снесенного многоквартирного дома, и проложена новая тротуарная сеть. Ранее здесь также была установлена современная детская игровая площадка, которая уже стала популярным местом для отдыха семей с детьми.

Работы по благоустройству в Ногинске продолжатся и в 2025 году. В планах - приведение в нормативное состояние территории вдоль домов по улице Советской Конституции, 39, 41 и 43. В рамках этих работ предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, создание новых парковочных мест, ремонт и обустройство тротуарной сети, а также модернизация детской игровой площадки.

Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни жителей Ногинска и создание комфортной городской среды.

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