Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 15 октября

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Как отметили в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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