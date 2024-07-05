Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла вечером 5 июля
Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области оценили пробки на дорогах региона в пять баллов вечером 5 июля. Они также рассказали, где фиксируются наибольшие скопления автомобилей.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Кроме того, особую осторожность следует проявить при проезде через населенные пункты, сбавив скорость перед пешеходными переходами.
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