Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 6 июня

Стадион «Авангард» реконструируют в Коломне к августу. Там обустроят футбольное поле с подогревом и искусственным газоном, беговые дорожки и тренажерный зал.

Реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне стартовала в прошлом году. Там свои карьеру начинали спортсмены с мировым именем Александр Чистохвалов, Сергей Ильин, и Эдуард Малофеев. После реконструкции объект станет одним из крупнейших спорткомплексов округа.

Сейчас рабочие завершают ремонт трибун, которые смогут вместить до шести тысяч болельщиков. На территории обустроят легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и тренажерный зал. По словам замглавы Коломны Сергея Цаплинского, благодаря проекту Формирование комфортной городской среды» спортсмены округа смогут заниматься на обогреваемом футбольном поле. Его застелят искусственным газоном «Беговые дорожки начинаем обустраивать в июле. Благоустройство стадиона внутри, обновленный фасад с очень красивой архитектурой - эти работы мы все на сегодняшний день продолжаем, контролируем. Работы ведутся в графике», - добавил он.

На работы потратят около 860 миллионов рублей.

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