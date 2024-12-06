06 декабря 2024, 10:13

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 6 декабря

Медиасток.рф
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Свыше 858 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 6 декабря. Это на 2,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.

Пробки
06 декабря 2024, 10:46
Число ДТП в Подмосковье снизилось на 4% за год
Минтранс Подмосковья
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За 11 месяцев 2024 года в Московской области произошло 3,5 тысячи ДТП с жертвами и пострадавшими — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Среди частых происшествий — столкновения, съезды с дороги и наезды на стоящие машины.

В ведомстве уточнили, что основные причины аварий - нарушение скоростного режима и невнимательность водителей. Госавтоинспекция Подмосковья проводит профилактические рейды, в том числе для предупреждения ДТП с участием пешеходов.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 4%, также снизилось число погибших - на 3%, число раненых - на 6%. Отмечу, что в ноябре самый частый вид ДТП - наезды на пешеходов как на переходах, так и вне переходов», - уточнил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для повышения безопасности дорожники продолжают работы по улучшению инфраструктуры, включая установку новых тротуаров и освещения.

ДТП Дороги Машины
06 декабря 2024, 09:45
Фестиваль школьных музеев завершился в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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Фестиваль школьных музеев прошел в Химках. На нем представили свыше 500 экспонатов, многие из которых связаны с историей Великой Отечественной войны.

Фестиваль открыли на базе выставочного комплекса «Артишок» в парке имени Толстого. Там для гостей провели экскурсии и мастер-классы.

Как отметил учитель истории и обществознания Александр Козаковцев, фестиваль дает возможность школам обменяться опытом в создании и развитии музеев.

«Самое главное - мы можем на практике детям показать те или иные вещи. Потому что, когда им показываешь через проектор и через видеофильмы - это немножечко не то», - отметил он.

На выставке представили военную атрибутику, а также предметы быта 40-х годов прошлого года. Среди них - школьная форма, тетради и школьные парты.

Организаторы отметили, что экскурсии дают возможность школьникам отвлечься от гаджетов и погрузиться в историческую атмосферу.

Фестиваль завершился 5 декабря.

Химки Школьники Фестивали
05 декабря 2024, 23:11
Врачи из Каширы поблагодарили руководителя фракции КПРФ Наумова за помощь
Александр Голуб – референт руководителя фракции КПРФ в Мособлдуме
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Заместитель председателя Московской областной Думы и руководитель фракции КПРФ Александр Наумов посетил ГБУЗ Московской области «Каширская больница». Женская консультация Каширской больницы считается одной из лучших в Московской области, предоставляя квалифицированную первичную медико-санитарную и акушерско-гинекологическую помощь.

В мероприятии также приняли участие первый секретарь Каширского горкома КПРФ и депутат Совета депутатов городского округа Юрий Волконитин, а также помощник депутата регионального парламента Рустам Волков.

Главный врач медучреждения Юрий Володин выразил благодарность Александру Наумову за помощь, оказанную больнице в рамках его депутатских полномочий. Он продемонстрировал новый фетальный монитор «G6B», приобретенный за средства депутатского фонда Наумова, который будет использоваться для медицинского сопровождения беременных женщин.

Наумов отметил, что обеспечение здоровья жителей Подмосковья является одной из важнейших задач работы депутатов. По его словам, особенно важным остается здоровье матерей и детей. Он подчеркнул, что часть ресурсных средств, выделяемых депутатам для реализации наказов избирателей, направляется на поддержку медицинских учреждений, включая Каширскую больницу.

Учреждение предлагает услуги по охране репродуктивного здоровья, а также профилактику, диагностику и лечение гинекологических заболеваний и рассчитано на 155 посещений в день. С начала года 319 женщин стали на диспансерный учет по беременности, а на свет появилось 290 детей.

Больницы Врачи Депутаты Кашира КПРФ
05 декабря 2024, 22:52
Чемпион мира по боксу провел открытую тренировку для детей в Балашихе
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В Балашихе прошла открытая тренировка в рамках проекта «Старший брат». Ее провел представитель фракции «Единая Россия» и чемпион мира по боксу Александр Бахтин.

Он отметил, что в Балашихе постоянно проводятся такие открытые тренировки для ребят. Регулярные занятия спортом помогают им правильно расставлять жизненные приоритеты, а такие виды спорта, как бокс или борьба, учат полному самообладанию и гармонии. Такие мероприятия являются ярким примером социальной поддержки и заботы о подрастающем поколении.

Проект «Старший брат» направлен на создание равных возможностей для детей из многодетных семей. Он помогает ребятам раскрыть свой потенциал, развиваться в атмосфере здорового образа жизни и спорта. Благодаря таким инициативам дети получают не только физическое развитие, но и важные жизненные уроки, которые помогут им в успешной самореализации в будущем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Балашиха

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