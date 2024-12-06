Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 6 декабря

За 11 месяцев 2024 года в Московской области произошло 3,5 тысячи ДТП с жертвами и пострадавшими — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Среди частых происшествий — столкновения, съезды с дороги и наезды на стоящие машины.

В ведомстве уточнили, что основные причины аварий - нарушение скоростного режима и невнимательность водителей. Госавтоинспекция Подмосковья проводит профилактические рейды, в том числе для предупреждения ДТП с участием пешеходов.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 4%, также снизилось число погибших - на 3%, число раненых - на 6%. Отмечу, что в ноябре самый частый вид ДТП - наезды на пешеходов как на переходах, так и вне переходов», - уточнил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для повышения безопасности дорожники продолжают работы по улучшению инфраструктуры, включая установку новых тротуаров и освещения.