Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 января

Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова навестила жительницу блокадного Ленинграда Галину Белугину. В Видном она проживает с 1975 года.

Когда началась блокада, Галине Белугиной исполнился только год. Ее отец был в армии, и они с матерью оставались в Ленинграде в те страшные годы.

Галина Ивановна вспоминает, как они укрывались в подвалах во время воздушной тревоги. В то время на каждого человека полагалось всего по 125 граммов хлеба, поэтому все голодали. Летом сажали под окнами траву и ели ее. «Зимой было очень холодно, и мы собирали ненужные стулья со всех квартир, чтобы их сжечь и хоть немного согреться», - поделилась блокадница.

После войны семья перебралась в город Петродворец, где Галина Белугина окончила школу и техникум электросвязи. Работала на телеграфе, потом на алюминиевом заводе. Вырастила двоих детей.

Такие визиты сотрудников администрации к жителям блокадного Ленинграда стали доброй традицией в Ленинском округе.