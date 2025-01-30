30 января 2025, 09:58

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 января

Медиасток.рф
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Пробки в Подмосковье оценили в четыре балла утром 30 января. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил улучшить освещение на дорогах и во дворах.

Пробки Дороги
30 января 2025, 10:06
Жительницу Видного поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда
Пресс-служба администрации Ленинского г.о.
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Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова навестила жительницу блокадного Ленинграда Галину Белугину. В Видном она проживает с 1975 года.

Когда началась блокада, Галине Белугиной исполнился только год. Ее отец был в армии, и они с матерью оставались в Ленинграде в те страшные годы.

Галина Ивановна вспоминает, как они укрывались в подвалах во время воздушной тревоги. В то время на каждого человека полагалось всего по 125 граммов хлеба, поэтому все голодали. Летом сажали под окнами траву и ели ее. «Зимой было очень холодно, и мы собирали ненужные стулья со всех квартир, чтобы их сжечь и хоть немного согреться», - поделилась блокадница.

После войны семья перебралась в город Петродворец, где Галина Белугина окончила школу и техникум электросвязи. Работала на телеграфе, потом на алюминиевом заводе. Вырастила двоих детей.

Такие визиты сотрудников администрации к жителям блокадного Ленинграда стали доброй традицией в Ленинском округе.

Ленинский округ Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
29 января 2025, 21:18
Качество питания проверили в школе № 9 в Чехове
Пресс-служба администрации м. о. Чехов
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Мониторинг качества питания прошел в школе № 9 в Чехове по поручению главы округа Михаила Собакина. Блюда из меню школьной столовой проверили на вкус и качество.

Заместитель руководителя муниципалитета Денис Разуваев посетил школу № 9 для оценки качества организации горячего питания.

Сейчас в учреждении работает пищеблок, в котором готовится вся еда готовится. Помимо этого для учеников и учителей функционирует буфет, где можно купить свежую выпечку или горячее блюдо.

«Качество питания находится на строгом контроле не только у руководства школы, но и в Министерстве образования, и Роспотребнадзора», - отметил Денис Разуваев.

Проверить на «вкус и цвет» меню школьной столовой могут и родители обучающихся в рамках проекта «Родительский контроль». Для этого необходимо связаться с классным руководителем и записаться на дегустацию.

В ходе визита Денис Разуваев также проверил организацию пропускного режима в учреждении и рабочую документацию пунктов охраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил , что капремонт старых школ в регионе набирает обороты.

Школы Питание Чехов
29 января 2025, 20:43
Юные гимнастки из Можайска сдали нормативы ГТО на отлично
Пресс-служба Администрации Можайского МО
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Воспитанники секции спортивной аэробики Дворца спорта «Багратион» в Можайске приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Юные спортсмены продемонстрировали отличные результаты в таких упражнениях, как челночный бег, прыжок в длину, подъем туловища, отжимания и наклоны.

Ранее в январе к сдаче нормативов присоединились дети из детского сада «Непоседа». Для начала сотрудники рассказали малышам о значении комплекса ГТО и познакомили их с его символами. Затем ребята успешно справились с такими заданиями, как бег на 10 метров, шестиминутный бег, метание мяча в цель, наклоны, прыжки с места и подъем туловища из положения лежа.

Напомним, что с 1 января 2025 года комплекс ГТО претерпел изменения. Официальный сайт обновили, а процесс регистрации и записи на сдачу нормативов стал проще благодаря интеграции с порталом госуслуг.

Спортсмены Можайск
29 января 2025, 20:36
Соревнования Кубка АМА «Снежная битва» прошли в Можайском округе
Пресс-служба Администрации Можайского МО
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На автодроме Aliskino Motorsport Arena, расположенном неподалеку от хутора Бычково в Можайском округе, прошли захватывающие соревнования среди экипажей багги. Специально подготовленная трасса для ралли-рейдов и мотокроссовых заездов стала ареной для зрелищных гонок.

Перед началом соревнований участников поприветствовала заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова. Она выразила благодарность организаторам за отлично подготовленное мероприятие и отметила высокий уровень мастерства участников.

Среди участников «Снежной битвы» были звезды российского автоспорта: чемпион России по ралли-рейдам Борис Гадасин, обладатель Кубка России по ралли-рейдам и пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, а также именитая автогонщица Анастасия Нифонтова.

Зрители с восторгом наблюдали за динамичным прохождением трассы и эффектными прыжками багги, создававшими атмосферу настоящего спортивного шоу.

Финальный заезд стал кульминацией соревнований: шесть автомобилей боролись за победу на последних пяти кругах дистанции, которые проходили уже в вечернем освещении прожекторов. Напряжение достигло своего пика, а борьба была невероятно зрелищной.

Победителем гонки и обладателем переходящего кубка стал Никита Мазепин, который набрал 370 баллов и заслужил овации как судей, так и зрителей.

Спортсмены Можайск

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