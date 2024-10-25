Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 25 октября

Новорожденный мальчик поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Диагностика выявила у ребенка опасную аномалию, которая могла привести к завороту кишечника. Врачи решили оперировать.

На 11-й неделе внутриутробного развития кишечник ребенка начинает поворачиваться против часовой стрелки для того, чтобы все его отделы в дальнейшем были свободно проходимы для пищи. Если этот процесс по какой-то причине нарушился, то положение кишечника формируется неправильно. Сначала это может выражаться трудностями при вскармливании, а затем привести к серьезным последствиям.

«Такой порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно - ребенок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Без операции патология в любой момент может привести завороту кишки и ее некрозу, а это прямая угроза жизни», - рассказала детский хирург Татьяна Шишкина.

Врачи провели операцию ребенку через маленький разрез на животе. Полностью восстановили правильное положение и проходимость кишечника.

Мальчик прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. Ребенок усваивает полный объем питания, прибавил в весе и соответствует своим возрастным нормам.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.