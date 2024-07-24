24 июля 2024, 09:59

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 24 июля

Медиасток.рф
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Свыше миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 24 июля. Это на 1,2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Каширском, Боровском, Минском, Варшавском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными во время движения, отказаться от резких маневров и соблюдать скоростной режим.

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Пробки Дороги
24 июля 2024, 10:16
Воробьев сообщил о возвращении Дмитрия Абаренова в Минспорт Подмосковья
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Дмитрий Абаренов снова возглавил Минспорт — ему в задачу поставили подготовить отчет о статусе всех физкультурных объектов, которые реконструируют или строят в регионе.

«С вашим возвращением в любимое дело - менеджмент спорта - прошу подготовить исчерпывающий статус объектов, которые мы или реконструируем, или строим», - обратился губернатор к Абаренову на заседании правительства.

Андрей Воробьев подчеркнул, что жители очень ждут открытия своих стадионов, спорткомлексов, ледовых арен. Часто это главные точки притяжения людей в городских округах. По словам губернатора, Абаренов отлично знает инфраструктуру Подмосковья и сможет эффективно работать на ее развитие.

«Также обращаю внимание, что при поддержке федерального Минспорта согласован ряд объектов. Например, в Воскресенске это большой ледовый дворец. Вы знаете, что в Воскресенске хоккей - это еще одна достопримечательность. Город живет этим видом спорта, там богатые традиции», - напомнил Воробьев.

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Андрей Воробьев
24 июля 2024, 10:09
Фасады 7 жилых домов обновят в Реутове в 2024 году
Телеканал «360»
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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко проверил работы по обновлению жилого фонда. До конца 2024 года Фонд капитального ремонта Московской области планирует обновить фасады семи домов в Реутове.

Во время обхода глава Реутова пообщался с жителями. Руководитель проекта генподрядной организации «СТФ-Технолоджи» Алексей Дороничев на встрече отметил, что есть трудности в получении доступа в квартиры жителей для замены стояков.

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Филипп Науменко вместе со своими заместителями и депутатами округа осмотрел ход строительных работ в доме № 36 на Юбилейном проспекте и дома № 15 на Южной улице. На обоих адресах практически закончили чинить электрику. Сейчас рабочие занимаются ремонтом внутренних коммуникаций - водоотводов, систем горячего и холодного водоснабжения.

Всего к декабрю в порядок приведут семь жилых домов в Реутове, также в округе продолжаются ремонты подъездов.

«У нас всего в этом году запланировано отремонтировать 190 подъездов: из них 185 - это внебюджет и еще пять - по софинансированию. На сегодняшний день выполнили более 30% работ от общего объема», - рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации городского округа Реутов Даха Моллачиев.

Реутов Ремонтные работы
24 июля 2024, 09:30
Юная роллерша Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России
Телеканал «360»
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Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России. В год и семь месяцев девочка стала самым юным роллером страны.

Двухлетняя Варвара, как взрослый спортсмен, регулярно тренируется кататься на роликах.

«Мы с ней начали изучать рампы, горки, заезды. Пока я ее придерживаю, но иногда она уже сама шикарно стоит и катится, понимает, как держать тело», - рассказал отец девочки Вячеслав Егоров.

Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители - все твердо стоят на коньках. У ее семьи своя роллер-школа в Подольске.

Первый раз Варвара попросила надеть ей ролики в год и пять месяцев. Сейчас она уже свободно проезжает более двух километров и принимает участие в фестивалях по роллер-спорту.

Родители Вари быстро увидели талант в дочке и отправили заявку в Книгу рекордов России. Они записали видео без склеек, где Варя в неполные два года проехала по прямой 200 метров. Рекорд зафиксировали.

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Подольск Рекорды
24 июля 2024, 09:22
Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 июля
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 23 июля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе, 24 и 25 июля на большей части территории Подмосковья ожидают второй класс пожарной опасности. При этом третий установится в Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

В пятницу, 26 июля, третий класс пожарной опасности спрогнозировали почти по всей области, а в Бородинском и Волоколамском лесничествах будет первый класс.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможные короткие дожди.

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Лесные пожары

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