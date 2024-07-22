Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 22 июля

Специалисты «Мосавтодора» очистили от граффити и несанкционированной рекламы еще несколько автобусных остановок и дорожных знаков в Подмосковье. Объекты привели в надлежащий вид.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что во Фрязине на проспекте Мира очистили опору линии наружного освещения, в Пущине привели в надлежащий вид павильон на проспекте Науки. Дорожные знаки отмыли на Комсомольском проспекте в Люберцах и на Центральной улице в Щелкове.

Незаконную рекламу убрали на автобусных остановках в деревне Старые Псарьки и селе Кудиново в Богородском, в поселке Поведники в Мытищах, на улице Московской во Фрязине и на проспекте Академика Туполева в микрорайоне Авиационном в Домодедове.

Опоры уличного освещения привели в порядок на улице Дзержинской в Дзержинском, на Жуковском шоссе в селе Быково, на проспекте Мира во Фрязине и на улице Вокзальной в Домодедове.

Развитие транспортной инфраструктуры продолжается в Московской области. В регионе построят еще 53 дорожных объекта , 23 из которых - федерального значения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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