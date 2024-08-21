Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 21 августа

Сезон кинопоказов под открытым небом начался в жилых комплексах Подмосковья. До середины сентября они пройдут в 11 ЖК группы «Самолет».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в этом сезоне проведут более 20 кинопоказов в 11 жилых комплексах. Они уже прошли в ЖК «Заречье Парк», «Большое Путилково» и «Спутник». Мероприятия посетили свыше 300 человек.

Фильмы для показа жители выбирают сами путем голосования в Telegram-канале жилого комплекса. Там же сообщают дату и время ближайшего киносеанса.

«Чтобы сделать вечерний досуг насыщенным, кинопоказы стараются проводить не реже раза две недели. Они проходят на открытых пространствах - во дворах комплексов», - добавили в министерстве.

Мероприятия бесплатны для всех жителей и гостей проектов «Самолета».

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