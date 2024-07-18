Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 18 июля

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», а также на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Калужском, Можайском, Боровском, Ярославском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами - с грозой. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

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