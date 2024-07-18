18 июля 2024, 10:30

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 18 июля

Медиасток.рф
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Свыше одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 18 июля. Это на 1,1% ниже среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», а также на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Калужском, Можайском, Боровском, Ярославском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами - с грозой. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
18 июля 2024, 11:03
Игру «Форт Боярд» провели для участников «Активного долголетия»
Министерство социального развития Московской области
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Клуб «Активное долголетие» принял участие в игре «Форт Боярд». К ней присоединились пенсионеры из Лыткарина, Дзержинского, Котельников и Люберец.

Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, участники проекта «Активное долголетие» и центра «Люберецкий» разделились на команды и состязались на силу, смекалку и ловкость. Все смогли решить сложные задачи и преодолеть препятствия. В результате участники получили дипломы.

«Игра „Форт Боярд“ многим известна. Непростые и порой захватывающие испытания и задания, которые не каждый сможет пройти», - поделился самый старший участник проекта «Активное долголетие» Алексей Изюров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие
18 июля 2024, 11:01
Производство автозапчастей запустят на земле за 1 рубль в Воскресенске
Медиасток.рф
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Участником региональной программы «Земля за 1 рубль» стала компания «Сеал», которой предоставили участок в Воскресенске. К 2026 году здесь наладят импортозамещение автозапчастей.

«Инвестиции в строительство и запуск предприятия по производству запасных частей для машиностроения составят 59 миллионов рублей. В начале в ассортимент войдут 24 наименования импортозамещающей продукции», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод планируется открыть в 2026 году.

«На предоставленных в аренду 6,4 гектара построят современное здание производственного назначения, административно-бытовой корпус и склад», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области.

Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Например, уже этим летом планируется начать строительство индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Воскресенск Импортозамещение Промышленность
18 июля 2024, 11:00
Более 200 заявок на участие в профпремии поступило от медиков Подмосковья
Пресс-служба Минздрава МО
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Медики региона могут принять участие в конкурсах на премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Победители получат денежные выплаты. Заявки уже подали более 200 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, победители получат выплаты в размере 120 и 180 тысяч рублей. Прием заявок начался 20 июня.

«Прием заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а уже с 22 июля экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры врачей-конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Прием заявок для номинации «Подмосковный врач» уже завершился, для фельдшеров и медсестер он продлится до 15 августа. Эксперты оценят теоретические и практические навыки участников, а также способность решать ситуационные задачи.

Для участия в премии необходимо иметь стаж в медучреждениях Подмосковья не менее пяти лет, из которых три - в занимаемой должности. Направить заявку можно по электронной почте mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областном медколледже № 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи конкурсы
18 июля 2024, 10:30
Школу со стадионом и футбольным полем построят в деревне Сапроново
Пресс-служба Министерства жилищной политики МО
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Школу для 1675 учеников построят в жилом комплексе «Первый квартал» в Видном. На территории будет работать стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и воркаут-зонами.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, готовность объекта сейчас превышает 40%. По словам руководителя проекта компании «Брусника» Максима Горбунова, строители завершают сборку железобетонного каркаса и монтируют коммуникации.

«Также идет установка перегородок из гипсокартона. Мы начали благоустройство площадки и монтаж фасада школы. Для части внешних и внутренних работ используем префабрицированные элементы, что обеспечит высокое качество и скорость строительства», - сказал он.

Площадь здания составит 27 тысяч квадратных метров. Его сделают разноэтажным, а все помещения будут многофункциональными. Внутри обустроят атриум с амфитеатром, классы-трансформеры, большой спортзал и общественные пространства. На территории школы построят стадион, заниматься на котором смогут все жители квартала.

Жилой комплекс возводят в деревне Сапроново в Ленинском округе. Там уже построили четыре дома, детский сад и соседский центр. На первых этажах разместили магазины, кафе и другие организации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Видное

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