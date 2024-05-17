17 мая 2024, 10:18

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 мая

Медиасток.рф
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Свыше 902 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 17 мая. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Мнтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Киевском, Можайском, Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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Пробки Дороги
17 мая 2024, 10:28
Теплосети в Ленинском округе модернизируют к осени
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Летом в Ленинском округе проведут реконструкцию теплотрасс. Проектные работы начались 15 мая, а завершиться модернизация должна до начала отопительного сезона — к 15 сентября.

Обновление затронет свыше 2двух тысяч погонных метров сетей теплоснабжения.

«В Видном ремонту подлежат в основном центральные трубопроводы, так как от их состояния зависит теплоснабжение всего города. На сегодняшний день из-за возраста этих теплотрасс реконструкция требует серьезных вложений. Просим жителей отнестись с пониманием к возможным неудобствам», - сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяны Каляминой.

В Видном реконструкцию проведут по четырем адресам: на проспекте Ленинского комсомола от ветеринарной станции до кругового перекрестка у поликлиники; от дома № 74 до Советской улицы; на Советском проезде; на улице Ольховой в 6-м микрорайоне. Кроме того, теплосети отремонтируют в поселках Развилка и Новодрожжино.

«С 15 мая начинаем проектирование. В проекте будут отражены в том числе параметры производимых земляных работ: ширина и глубина участка, места складирования грунта и сроки. Однозначно работы будут завершены до 15 сентября - до получения муниципалитетом паспорта готовности к отопительному сезону», - отметил заместитель генерального директора по теплоснабжению МУП «Видновское ПТО ГХ» Алексей Манаенков.

Также для подготовки к отопительному сезону в округе проведут гидравлические испытания тепловых сетей общей протяженностью 134,6 километров, проверки оборудования на 49 центральных тепловых пунктах и техобслуживание оборудования на 27 котельных.

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ЖКХ Видное Ленинский округ
17 мая 2024, 10:27
Школу № 1 отремонтируют в Шатуре к осени
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт школы № 1 продолжается в Шатуре. Сейчас на объекте проводят фасадные и отделочные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут монтажные работы перегородок, инженерных сетей, отделочные работы, устройство кровли и фасада здания», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, в школе приведут в порядок фасад, кровлю и внутреннюю отделку. Помимо этого, проложат инженерные коммуникации. Также обновленные помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Напомним, уже 1 сентября ученики смогут пойти в обновленное образовательное учреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Школы Шатура
17 мая 2024, 10:21
Первый детский сад построили в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове
Группа «Самолет»
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Группа «Самолет» построила первый детский сад на 300 мест в ЖК «Прибрежный парк». Социальный объект возвели за счет средств девелопера, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп детей разного возраста. В каждой ячейке есть спальня, санузел и помещение для занятий и игр. При входе в детский сад сделали колясочную.

Во дворе провели благоустройство, здесь обустроили прогулочные площадки для каждой группы. Под открытым небом создали две спортивные площадки, а по периметру - забор.

ЖК «Прибрежный Парк» находится на юге Подмосковья, в девяти километрах от МКАД. Дома расположены возле железнодорожной станции Ленинское.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Детские сады Город Домодедово
17 мая 2024, 10:19
ЖК «Шоколад» с паркингом начали строить в Дмитрове
Министерство жилищной политики Московской области
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В Дмитрове возводят новый жилой комплекс «Шоколад». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство ГК «Архитектор».

В многоквартирном доме смогут жить 611 семей. Площадь двух корпусов ЖК - 6831 тысяча «квадратов». Будущим новоселам предложат как небольшие уютные студии, так и просторные трехкомнатные квартиры. В подъездах будут помещения для консьержей с ремонтом, удобствами, зонами хранения колясок и велосипедов. На территории жилого комплекса построят отдельно стоящий многоуровневый паркинг.

«Шоколад» - это новый ЖК комфорт-класса, который построят в северной части города Дмитров. Прилегающую территорию озеленят, обустроят пешеходные бульвары, установят малые архитектурные формы. На первом этаже домов разместятся коммерческие помещения, кабинет врача общей практики для детей и взрослых, МФЦ. В пешей доступности находятся школа, детский сад, отделение городской поликлиники, магазины и супермаркеты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров

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