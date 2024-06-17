Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 июня

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Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 40 новых автобусах , которые выйдут на маршруты региона в ближайшее время. Машины будут работать в Ленинском округе, Реутове, Щелкове, Одинцове, Пушкино, Химках, Дмитрове и Талдоме.

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