Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 июля

Информация о задержании экс-главы городского округа Шатура Алексея Артюхина появилась в местных СМИ. Неделей ранее чиновник объявил о своем уходе с поста.

«Я принял решение покинуть пост главы округа. Это далось мне непросто, ведь на протяжении многих лет вся моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Но пришло время двигаться вперед», - написал он.

В своем обращении к жителям Артюхин вспомнил реализованные проекты, объединение Шатуры и Рошаля, рекультивацию бывшего полигона и новые очистные сооружения.

«Наконец-то нам удалось заручиться поддержкой в вопросе строительства дороги на Владимир. Всего и не вспомнить, и не перечислить», - написал чиновник.

Он выразил уверенность, что все запланированное реализуется, и представил своего преемника - Николая Прилуцкого. По словам Артюхина, он хорошо знает Шатурский край и добьется успехов в его развитии.

В конце экс-глава поблагодарил всех жителей, призвал беречь и приумножать достижения Шатуры.

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В шатурских городских сообществах пишут, что правоохранители задержали Артюхина возле его дома. Официальных данных на этот счет пока не поступило.

Неделю назад, 10 июля, Алексей Артюхин написал пост в своем Telegram-канале, где сообщил об уходе с поста главы Шатуры.