Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 15 августа

В Московской области теперь можно будет вести кадровые документы через информационную систему «Цифровой документооборот „Максимум“». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В ведомстве уточнили, что планируется полная цифровизация процесса ведения кадровой документации в организациях области. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник сообщила, что документы, включая приказы и уведомления, которые раньше требовали личной подписи, будут заверяться с помощью Госключа. Помимо этого, в систему интегрирован чат-бот для быстрого информирования сотрудников.

В системе «Цифровой документооборот „Максимум“» реализован полный цикл работы с кадровыми документами. Сотрудники смогут оформлять заявления на отпуск и его перенос, изучать график отпусков и проводить другие операции в электронном виде.

Кроме государственного сектора, систему могут использовать и коммерческие организации. Напомним, с 1 января 2024 года цифровой кадровый документооборот уже внедрил разработчик.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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