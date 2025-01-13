Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 13 января

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии путепровода через железную дорогу в Раменском. Это позволило решить проблему с пробками.