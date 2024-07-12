12 июля 2024, 10:36

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 12 июля

Медиасток.рф
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Свыше миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 12 июля. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Вечером ожидается ранний час пик, поездки рекомендуют планировать до 17:00 или после 19:00.

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Пробки Дороги
12 июля 2024, 12:08
Выставку натюрмортов и пейзажей художницы Юлии Шестак откроют в Клину 13 июля
https://welcome.mosreg.ru/
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Работы художницы Юлии Шестак откроют в выставочном зале Карапаева в Клину 13 июля. Экспозиция будет открыта до 11 августа.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на выставке «Мир на холсте» представят пейзажи, натюрморты и сцены из деревенской жизни авторства Юлии Шестак. Подробнее об экспозиции можно узнать по ссылке.

В зале имени Карапаева можно увидеть краеведческие, патриотические и художественные выставки. Гостям регулярно представляют живопись, графику, фотографии и другие экспонаты мастеров из Подмосковья и других регионов.

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Клин Выставки Художники
12 июля 2024, 11:52
Галерею имени Коробкова в Лобне открыли для бракосочетаний
Отдел ЗАГС
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Новая площадка для торжественных церемоний бракосочетания появилась в Лобне. Теперь молодожены могут сказать друг другу «да» в художественной галерее имени Коробкова.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что художественная галерея обладает особой атмосферой творчества и изящества, поэтому станет прекрасной площадкой для регистрации браков. Первые три пары из Лобни уже поженились здесь 11 июля - это Денис и Светлана, Михаил и Дарья, Максим и Виктория. В ожидании церемонии гости знакомились с фотоснимками из цикла «Планета земля: Индия», сделанными во время экспедиций на протяжении многих лет.

«Это очень необычно и одновременно интересно. Нам понравилось. Теперь будет, что рассказать детям. Мы официально первая пара, которая расписалась в этой галерее», - поделились своими впечатлениями Денис и Светлана.

Подать заявление на регистрацию брака в художественной галерее можно через портал госуслуг в разделе «Семья» или у специалиста отдела ЗАГС в МФЦ. Найти другие необычные площадки для торжества можно на портале wedding.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Свадьбы
12 июля 2024, 11:27
Портал «Добродел» поможет получить документы для путешествия с питомцем
Фотобанк МО
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Владельцы домашних животных, которые хотят уехать в путешествие со своим питомцем, могут подготовить документы на перевозку в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

На «Доброделе» можно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1 - документ нужен для путешествий с животным. Понадобится заполнить онлайн-форму и выбрать подходящую государственную ветклинику. На приеме специалист осмотрит питомца и выдаст свидетельство.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Путешествия Животные
12 июля 2024, 11:25
Расширенная встреча старост деревень Подмосковья состоялась в Ступине
Телеканал «360»
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Объединенная выездная администрация прошла в Ступине. На ней старосты деревень южных муниципалитетов Подмосковья обсудили вопросы благоустройства, ремонта дорог и уборки мусора.

Отметим, что это уже вторая подобная расширенная встреча старост нескольких муниципалитетов Московской области. Она вновь прошла по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и зампреда правительства Подмосковья Марии Нагорной.

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Более 70 активистов из Чехова, Ступина, Серпухова и Каширы смогли задать вопросы главе округа, а также специалистам областных министерств и ведомств: энергетики, благоустройства и экологии, Минтранса. Во встрече также участвовали представители «Мособлгаза» и профильные заместители глав муниципалитетов.

Из Чехова приехали 16 активных жителей. Озвученные предложения касались создания региональной программы строительства тротуаров и установки фото-видео ловушек в местах, где регулярно образуются несанкционированные свалки.

«Мы периодически встречаемся и со старостами общаемся. Но этот формат интересен тем, что помимо муниципальной власти, они имеют прямой доступ к власти уже областной», - сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Староста деревни Карьково попросила оформить по нормативам пожарный водоем в населенном пункте. Активистам из деревни Лопино нужна была помощь в оформлении в собственность муниципалитета подъездной дороги. А староста поселка «Луч» обратился к главе Чехова за помощью в поиске территории под футбольное поле рядом с поселком.

«Проблемы как обычно, как у всех: это и мусор, и дороги, и площадки. Такие форматы они помогают решать эти все задачи. Завтра вот приедут уже решать. В частности, у нас по футбольному полю», - прокомментировал староста поселка «Луч» Алексей Чапаев.

Благоустройство Ступино Ремонтные работы

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