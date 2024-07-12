Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 12 июля

Новая площадка для торжественных церемоний бракосочетания появилась в Лобне. Теперь молодожены могут сказать друг другу «да» в художественной галерее имени Коробкова.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что художественная галерея обладает особой атмосферой творчества и изящества, поэтому станет прекрасной площадкой для регистрации браков. Первые три пары из Лобни уже поженились здесь 11 июля - это Денис и Светлана, Михаил и Дарья, Максим и Виктория. В ожидании церемонии гости знакомились с фотоснимками из цикла «Планета земля: Индия», сделанными во время экспедиций на протяжении многих лет.

«Это очень необычно и одновременно интересно. Нам понравилось. Теперь будет, что рассказать детям. Мы официально первая пара, которая расписалась в этой галерее», - поделились своими впечатлениями Денис и Светлана.

Подать заявление на регистрацию брака в художественной галерее можно через портал госуслуг в разделе «Семья» или у специалиста отдела ЗАГС в МФЦ. Найти другие необычные площадки для торжества можно на портале wedding.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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