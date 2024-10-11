11 октября 2024, 10:17

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 октября

Медиасток.рф
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Свыше одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 11 октября. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе, а также на трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», Водителей призвали не нарушать правила, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.

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Дороги Машины
11 октября 2024, 10:05
Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями деревни Ратчино
Телеканал «360»
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Жители Ратчино, а также других близлежащих деревень приехали в местный дом культуры, чтобы принять участие в выездной встрече с администрацией округа. Этот формат интересен тем, что вопросы можно задать напрямую курирующему ту или иную сферу специалисту, депутатам и главе муниципалитета.

«Все эти вопросы мы рассмотрели, где можем оперативно помочь - щебня подсыпать, ямочный ремонт сделаем в кратчайшие сроки. Там, где требует больших затрат, будем включать в план ремонта дорог. По лампочкам много обращений, по освещению - в оперативном режиме на это отреагируем», - подчеркнул Алексей Малкин.

Интересы деревни Катунино, где постоянно проживает 50 человек, на собрании представляла Тамара Ремнева. Она рассказала, что никогда не пропускает подобных встреч с представителями власти. Обычно вопросы, которых у жителей немало, решаются. В этот раз Ремнева пришла с предложением установить камеру видеонаблюдения при въезде в деревню, так как участились кражи из домов.

Житель Ратчино Роман Филимонов пожаловался, что у дороги по улице Смородиновая, по которой дети ходят в школу, нет тротуара, и она требует ремонта. Кроме того, по разбитой дороге ездят большегрузы нового предприятия.

Руководитель сельских детских садов Ольга Черных пришла с вопросом капитального ремонта зданий. Пообщалась с профильным заместителем главы Ольгой Коротеевой напрямую и получила ответы.

«Сметы мы заранее отправляли, их рассмотрят, и будет принято решение на следующий год. Если получится, возможно, будет спонсорская помощь. Я надеюсь, что мы наши сады приведем в отличное состояние», - сказала Ольга Черных.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, подводя итоги встречи, отметил, что жители Ратчино и ближайших населенных пунктов в основном обеспокоены состоянием дорог.

Каждое обращение было зафиксировано в письменном виде, по всем вопросам будет проведена работа, а о результатах доложено жителям.

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Дороги Детские сады Воскресенск
10 октября 2024, 23:51
Заседание регионального штаба по теплоснабжению прошло в Подмосковье
Медиасток.рф
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Заседание регионального штаба, посвященное модернизации объектов теплоснабжающего комплекса, состоялось в Подмосковье. Вице-губернатор Евгений Хромушин возглавил встречу, на которой обсуждали вопросы развития теплоснабжения.

Хромушин сообщил, что на заседании рассмотрели проблемы, требующие особого внимания. В работе штаба участвуют представители различных областных министерств, ведомств, администраций городских округов, прокуратуры Подмосковья, а также ресурсоснабжающих и электросетевых организаций.

Он отметил, что подготовительный этап отопительного сезона завершен и пуск тепла в регионе уже начался. Однако мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства продолжатся в текущем и последующих годах с целью уменьшения износа коммунальной инфраструктуры и обеспечения жителей области качественным теплоснабжением.

Одним из основных обсуждаемых вопросов стал капитальный ремонт магистральной теплотрассы М-5 в Дзержинском. Ранее губернатор Андрей Воробьев выделил из резервного фонда региона примерно 750 миллионов рублей на этот проект. Представители администрации Дзержинского подняли вопрос о необходимости увеличения объема работ и, соответственно, бюджета капитального ремонта магистрали.

Это должно помочь обеспечить жителей надежным теплом и горячей водой. Работы ведутся с минимальным воздействием на потребителей. Планируется, что до конца года все работы завершат и переключат потребителей на новую сеть.

Участники также обсудили вопросы теплоснабжения поселка Михнево в Ступино. Среди предложений было включение в государственную программу мероприятий по замене теплообменников на котельной данного населенного пункта. В 2027 году запланирована постройка новой блочно-модульной котельной.

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ЖКХ
10 октября 2024, 22:56
БК «Химки» сыграет против «СШОР-Локомотив» в новом этапе Суперлиги 11 октября
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Баскетбольный клуб из Химок встретится со спортсменами из Краснодара «СШОР-Локомотив» на следующем этапе Суперлиги. Матч состоится 11 октября в 19:00 на поле Баскетбольного центра «Химки».

Ранее баскетболисты из Химок одержали победу в домашнем матче против команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ». Игру завершили со счетом 71:61. «Химки» настроены дойти до финала соревнований, сохранив преимущество.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаем, что для построения команды понадобится время. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе. И очень ждем всех болельщиков на наших матчах», - отметил генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» заслужили серебро. Спортсмены выиграли 26 матчей из 30.

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Химки Баскетбол Суперлига
10 октября 2024, 22:41
Новую котельную построят в Шатуре к началу следующего отопительного сезона
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В городском округе Шатура прошла выездная встреча с жителями поселка Мишеронский. К началу следующего отопительного сезона там построят и введут в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную.

Выездная встреча представителей администрации Шатуры с жителями состоялась в поселке Мишеронский. Присутствующим рассказали о планах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенного пункта.

В Мишеронском построят блочно-модульную котельную. Ее подключат к новым сетям теплоснабжения и газопроводу. Котельную введут в эксплуатацию уже к началу следующего отопительного сезона. На ней установят котлоагрегаты общей мощностью 10,234 гигакалорий в час. Котельную оборудуют автоматизированными трехходовыми котлами с диапазоном регулирования мощности 20 - 100%.

Местные жители также обратились к представителям администрации округа с вопросами расселения аварийного жилья, сезонного затопления земельных участков, очистки ливневок, обновления крыш.

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Строительство Отопление Шатура

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