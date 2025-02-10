Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 10 февраля

Секретарь местного отделения «Единой России», глава Воскресенска Алексей Малкин и члены партии отчитались перед жителями муниципалитета о проделанной работе за 2024 год. Мероприятие прошло во Дворце культуры «Химик». Одна из важных тем повестки — содействие участникам специальной военной операции.

Алексей Малкин рассказал про поддержку бойцов СВО, которые выполняют боевые задачи на передовой.

«Повестку сегодня определяет специальная военная операция. Все наши планы обращены на сплочение вокруг президента, бойцов и их семей. Поддержка участников СВО - важное направление в работе. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и их родные - в нашем ежедневном поле зрения», - отметил Алексей Малкин.

Он добавил, что в прошлом году было отправлено 78 тонн гуманитарной помощи, организовано 47 патриотических мероприятий. Алексей Малкин поблагодарил волонтеров, которые помогают фронту. В округе работают девять организаций и более 600 активистов.

В отчете прозвучали основные итоги в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры и благоустройства за 2024 год.

Завершился капитальный ремонт «Воскресенской больницы», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделения. Также открыли Центр амбулаторной онкологической помощи.

За 2024 год благоустроили 11 дворов, модернизировали 13 детских площадок и наладили работу с управляющими компаниями.

«Выполнено благоустройство двух общественных территорий: площадь у Ледового дворца спорта „Химик“ им. Н. С. Эпштейна и благоустройство территории бульвара Победы в городе Белоозерский. На территории Спортивного клуба „Горняк“ появился новый современный стадион. Он стал центром притяжения футбольных болельщиков всего городского округа», - добавила депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

На стадионе появились футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны на 200 мест, скамейки для запасных игроков и судей, теплые раздевалки и прожекторы, а по периметру - беговые дорожки.

В рамках народный программы партии «Единая Россия» и по поручению президента России Владимира Путина в Московской области капитально ремонтируют образовательные учреждения. В 2025 году обновят детский сад «Колосок» в Федине, «Москворецкую гимназию» и детский сад «Незабудка» в Белоозерском.

«Важной составляющей была и остается непосредственная работа с избирателями. За этот год я провел 233 встречи с жителями, из них 103 личных приема и 130 выездных встреч. Все просьбы, жалобы и предложения были взяты на личный контроль», - отметил секретарь.

Алексей Малкин добавил, что все обращения не остаются без внимания, и о выполненных наказах воскресенцы проинформированы.