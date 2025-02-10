10 февраля 2025, 09:59

Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 10 февраля

Медиасток.рф
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Свыше 919 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 февраля. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможной гололедицы. Важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Пробки Дороги
10 февраля 2025, 11:09
Почти 1,5 тысячи человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 8 февраля
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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В центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в субботу состоялся День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечают 4 февраля. Бесплатный онкоскрининг прошли почти 1,5 тысячи граждан.

Патологии выявили у 103 человек. Их направили на углубленную диагностку.

Во время Дня открытых дверей женщинам предоставили возможность сделать цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчинам - ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, пациентам предложили провести изучение новообразований кожи и провести компьютерную томографию или рентген-исследование.

«Раннее выявление патологии способствует ее более эффективному лечению и сохранению качества жизни», - напомнил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Здравоохранение Медицина Онкология
10 февраля 2025, 10:44
Жителям в Воскресенске напомнили правила перевозки детей в автомобилях
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В Воскресенске прошло профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность». Участникам дорожного движения напомнили правила перевозки детей в детском кресле.

Акция «Маленький пассажир - большая ответственность» направлена на профилактику детского травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло» и проверили наличие устройства у автовладельцев. Инспекторы также провели беседы с водителями и напомнили об использовании ремней безопасности и удерживающих устройств, а также административной ответственности за нарушение правил.

Детям вручили световозвращающие элементы и сладкие сувениры, а родителям - памятки с рекомендациями по перевозке детей. Подобные мероприятия проходят в Воскресенске регулярно.

Воскресенск
10 февраля 2025, 10:43
Глава Воскресенска Алексей Малкин наградил победителей турнира по хоккею
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Глава городского округа Воскресенск наградил участников турнира по хоккею с шайбой. Соревнования приурочили к контрнаступлению Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Турнир «Битва под Москвой» по хоккею с шайбой прошел среди команд силовых ведомств в Воскресенске.

«Хоккей для воскресенцев не просто увлечение - это религия, вплетенная в повседневную жизнь, это настоящая страсть, объединяющая людей всех возрастов и социальных слоев, укрепляющая дружеские связи. Эта страсть не миновала и меня. Сам стал заядлым болельщиком, придя трудиться в Воскресенск. Я долгое время работал в силовых структурах и оттого вдвойне горжусь нашими крепкими ребятами!» - отметил Алексей Малкин.

Хоккей Воскресенск
10 февраля 2025, 10:43
Около 78 тонн помощи отправили из Воскресенска в зону СВО в 2024 году
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Секретарь местного отделения «Единой России», глава Воскресенска Алексей Малкин и члены партии отчитались перед жителями муниципалитета о проделанной работе за 2024 год. Мероприятие прошло во Дворце культуры «Химик». Одна из важных тем повестки — содействие участникам специальной военной операции.

Алексей Малкин рассказал про поддержку бойцов СВО, которые выполняют боевые задачи на передовой.

«Повестку сегодня определяет специальная военная операция. Все наши планы обращены на сплочение вокруг президента, бойцов и их семей. Поддержка участников СВО - важное направление в работе. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и их родные - в нашем ежедневном поле зрения», - отметил Алексей Малкин.

Он добавил, что в прошлом году было отправлено 78 тонн гуманитарной помощи, организовано 47 патриотических мероприятий. Алексей Малкин поблагодарил волонтеров, которые помогают фронту. В округе работают девять организаций и более 600 активистов.

В отчете прозвучали основные итоги в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры и благоустройства за 2024 год.

Завершился капитальный ремонт «Воскресенской больницы», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделения. Также открыли Центр амбулаторной онкологической помощи.

За 2024 год благоустроили 11 дворов, модернизировали 13 детских площадок и наладили работу с управляющими компаниями.

«Выполнено благоустройство двух общественных территорий: площадь у Ледового дворца спорта „Химик“ им. Н. С. Эпштейна и благоустройство территории бульвара Победы в городе Белоозерский. На территории Спортивного клуба „Горняк“ появился новый современный стадион. Он стал центром притяжения футбольных болельщиков всего городского округа», - добавила депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

На стадионе появились футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны на 200 мест, скамейки для запасных игроков и судей, теплые раздевалки и прожекторы, а по периметру - беговые дорожки.

В рамках народный программы партии «Единая Россия» и по поручению президента России Владимира Путина в Московской области капитально ремонтируют образовательные учреждения. В 2025 году обновят детский сад «Колосок» в Федине, «Москворецкую гимназию» и детский сад «Незабудка» в Белоозерском.

«Важной составляющей была и остается непосредственная работа с избирателями. За этот год я провел 233 встречи с жителями, из них 103 личных приема и 130 выездных встреч. Все просьбы, жалобы и предложения были взяты на личный контроль», - отметил секретарь.

Алексей Малкин добавил, что все обращения не остаются без внимания, и о выполненных наказах воскресенцы проинформированы.

Работа Воскресенск

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