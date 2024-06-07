Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 7 июня

Работы по ликвидации борщевика Сосновского продолжаются в Солнечногорске. Общая площадь борьбы с сорняком составит 74,2 гектара на 338 земельных участках муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Специалисты полностью завершат обработку 31 июля.

Подрядчик уже обработал от борщевика химическим способом земли территориального управления Поварово. Оценил результат работ исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Работа по уничтожению сорняка ведется во всех территориальных управлениях округа. Отмечу, что собственники частных территорий обязаны содержать свои владения в порядке и своевременно ликвидировать борщевик, за бездействие могут выписать крупный штраф. А владельцам земель сельхозназначения будет произведен перерасчет налога с 0,3% до 1,5%», - отметил Типографщик.

Напомним, что сообщить о местах произрастания борщевика можно по телефону: 8 (800) 201-67-47. Специалисты горячей линии главы городского округа Солнечногорск примут заявку и направят подрядчику для оперативной отработки.

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