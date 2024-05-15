15 мая 2024, 10:45

Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 15 мая

Медиасток.рф
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Свыше 763 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 15 мая. Это на 2% меньше вреднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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Пробки Дороги
15 мая 2024, 11:26
Более 26 тысяч жителей Подмосковья сделали онкоскрининг с января
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Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диагностику онкологических заболеваний. Так, с начала года услугой воспользовались более 26 тысяч человек.

Онкоскрининг включает маммографическое исследование, анализ кала на скрытую кровь и анализ крови на простатический специфический антиген.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в результате исследований в первом квартале 2024 года в Подмосковье выявили более семи тысяч отклонений, а онкозаболевания подтвердили в 322 случаях.

Напомним, записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, а также через Telegram-бот, по телефону 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Поликлиники
15 мая 2024, 11:26
Более 28 тысяч семей получили выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье
Unsplash
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Супружеские пары, прожившие в браке от 50 лет и более, могут оформить в Подмосковье выплаты. Их размер составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Данной услугой в Московской области воспользовались более 28 тысяч раз. Отмечается, что единовременное пособие к юбилею совместной жизни назначается одному из супругов.

Подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. В последующие годы выплаты будут назначать проактивно. Оформить услугу можно на региональном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
15 мая 2024, 11:02
Попавшую под машину собаку спасли от инвалидности в Клину
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы провели операцию попавшей под машину собаке. Благодаря этому травмированное животное снова сможет ходить.

При осмотре ветеринары увидели, что собака не опирается на тазовую правую конечность. Оскольчатый перелом берцовых костей требовал срочного вмешательства.

Врачи Клинской лечебницы провели рентген, по результатам которого сделали хирургическую операцию - остеосинтез. Благодаря техническому оснащению и высокой квалификации ветеринаров вмешательство прошло успешно. Пес проходит послеоперационное лечение и уже идет на поправку.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона 7 (495) 668-01-25.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
15 мая 2024, 11:01
Инженер из Химок получил новое жилье по льготной программе
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Молодой инженер из Химок Анастасия Косенкова приобрела собственное жилье благодаря программе льготной ипотеки. Новая квартира находится рядом с местом работы девушки.

Анастасия Косенкова уже восемь лет работает ведущим инженером-конструктором в НПО Лавочкина.

«Я родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Это многое определило. Росла чрезвычайно любознательным ребенком, любовалась небом, хотелось долететь до других планет, изучить их. Сейчас в моей работе особенно вдохновляет то, что мы можем открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии», - рассказала она.

Ранее Анастасия тратила на дорогу до работы больше двух часов. Решить эту проблему удалось благодаря социальной ипотеке. Вместе с мужем девушка переехала в двухкомнатную квартиру в новом доме.

«Все очень нравится - комфортные условия проживания, возможности для занятий спортом, организации досуга. Самый большой плюс, конечно, то что теперь до работы при желании даже пешком можно дойти», - поделилась Анастасия.

Программу проводят в Подмосковье с 2016 года. По ней получить свое жилье могут врачи, учителя, молодые инженеры и другие специалисты.

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Химки Социальная ипотека

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