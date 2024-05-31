Пробки на трассах Подмосковья вечером 31 мая достигли 7 баллов

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Судебные приставы Подмосковья организовали праздник для воспитанников Малаховского туберкулезного санатория. Мероприятие провели в преддверии Дня защиты детей.

Сотрудники ведомства подарили ребятам пазлы, настольные игры, воздушный пластилин, а также игрушки и модные вещи.

Вместе с приставами приехали и волонтеры проекта «Доброе дело». Они подготовили для детей увлекательные спортивные состязания, в которых приняли участие и сотрудники Службы. Все участники спортивных соревнований получили подарки.

А завершилась встреча футбольным матчем между воспитанниками и сотрудниками Спецназа.

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