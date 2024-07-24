Пробки на подмосковных дорогах вечером 24 июля достигли 4 баллов

Почти 20 километров магистральных и распределительных теплосетей отремонтируют в Химках к осенне-зимнему периоду. Работы проведут в рамках планового ремонта теплоснабжающей компании «Мосэнерго» и инвестпрограммы. Более восьми километров трубопровода уже обновили в городском округе.

Ремонтные работы стартовали в апреле. Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» модернизируют теплосети и оборудование в котельных многоквартирных домов в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Завершат работы уже в сентябре.

«В рамках подготовки к отопительному сезону мы провели 16 этапов гидравлических испытаний. Сейчас проводим прессовку более девяти километров теплотрасс в Старых Химках. В результате испытаний будут выявлены участки трубопровода, на которых требуется произвести замену. Также меняем технологическое оборудование и реализуем инвестиционную программу. Ежедневно мы работаем на 15-16 участках», - рассказал генеральный директор химкинского филиала теплоснабжающей компании «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Сейчас теплосети обновляют на проспекте Мельникова возле дома № 3. Здесь полностью заменят магистральный трубопровод, снабжающий теплом дома Новых Химок. Далее по графику - ремонт теплосетей в Сходне и Старых Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ещё 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию котельных в Подмосковье.

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