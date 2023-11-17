Пробки на подмосковных дорогах вечером 17 ноября оценили в 6 баллов

Мособлдума сообщила об открытии 21 школы и 13 детских садов в Подмосковье с начала года

Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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С начала года в Московской области открыли 21 школу и 13 детских садов. На данный момент на стадии проектирования находится 78 образовательных учреждений. Об этом сообщили в Мособлдуме.