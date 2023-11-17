17 ноября 2023, 19:16

Пробки на подмосковных дорогах вечером 17 ноября оценили в 6 баллов

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В пятницу вечером, 17 ноября, пробки на дорогах Московской области оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Большие заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе.

Также сложно проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
17 ноября 2023, 18:25
Мособлдума сообщила об открытии 21 школы и 13 детских садов в Подмосковье с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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С начала года в Московской области открыли 21 школу и 13 детских садов. На данный момент на стадии проектирования находится 78 образовательных учреждений. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Подмосковье выделило около 63 миллиардов рублей на строительство объектов общего образования. Например, в программу строительства вошла школа в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе.

«Когда шла предвыборная кампания, мы встречались с жителями ЖК „Леоновский парк“. Они просили построить школу. Благодаря поддержке Губернатора Московской области, учебное заведение вошло в федеральную программу „Современная школа“», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На ее строительство направили свыше 950 миллионов рублей. Школа рассчитана на 275 мест, однако, в ней есть все, что нужно для учебы: классы, актовый и спортивные залы и дургие помещения.

Еще одно учреждение, которое построили в Балашихе - детский сад № 26. Он рассчитан на 80 мест и доступен для малышей от 4 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ. В здании обновили фасад, проложили инженерные сети, заменили кровлю и провели внутреннюю отделку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Школы Мособлдума Детские сады
17 ноября 2023, 17:56
Коммунальные службы Подмосковья убрали свыше 3 тысяч незаконных объявлений с начала осени
ГУСТ МО
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С начала осени с улиц Подмосковья убрали свыше трех тысяч незаконных рекламных объявлений. Активнее всего эту работу провели в Балашихе и Подольске.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, незаконную рекламу убирают быстро, чтобы сохранять ухоженность городов. Для размещения объявлений оборудованы специальные стенды.

«Мы активно работаем с вопросом распространения несанкционированной рекламы в Подмосковье: с начала осени сотрудники ответственных организаций устранили 3,2 тысячи нарушения по этой части. 235 из них отработали в Балашихе, 224 - в Подольске, 172 - в Домодедово, 168 - в Коломне, по 143 - закрыли в Дмитровском и Истре», - сказала она.

В ведомстве отметили, что за незаконное размещение объявлений предусмотрены штрафы в размере от 1,5 до двух тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 10 тысяч для должностных лиц и от 10 до 30 тысяч для юридических.

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Благоустройство
17 ноября 2023, 17:55
Спасатели помогли жительнице Можайска попасть в запертую квартиру к маленькому сыну
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли женщине попасть в квартиру к маленькому сыну. Инцидент произошел в Можайском округе.

Жительница деревни Красный Балтиец позвонила по номеру 112 и сообщила о случившемся. Она вышла на лестничную площадку, пока ребенок спал, но не смогла зайти обратно из-за заклинившего замка.

«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента аккуратно извлекли сломавшуюся часть личинки замка, открыли входную дверь и обеспечили женщине доступ к четырехлетнему сынишке», - отметил заместитель начальника части Роман Протасевич.

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Спасатели Можайск
17 ноября 2023, 17:52
Ежегодный День благотворительности пройдет в Подмосковье 28 ноября
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Подмосковье вновь проведет ежегодную акцию #Щедрыйвторник. Это день благотворительности, в котором участвуют тысячи людей из крупных городов и малых населенных пунктов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что принять участие в инициативе #Щедрыйвторник могут любые организации, за исключением политических, а также жители. Участники могут сами решить, в какой форме проводить мероприятие и определить механизм сбора средств.

Компаниям #Щедрыйвторник поможет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтерство среди сотрудников. А некоммерческие организации используют этот день для привлечения средств, новых партнеров и добровольцев.

В этом году день благотворительности проводится 28 ноября. Подробная информация доступна на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Благотворительность

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