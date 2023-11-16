Пробки на подмосковных дорогах вечером 16 ноября оценили в 6 баллов

Жителям Солнечногорска лично вручают повестки в рамках осенней призывной кампании

В Солнечногорске продолжается осенняя призывная кампания. Уже две недели представители администрации, сотрудники ОМВД и военного комиссариата выезжают на адреса и вручают местным жителям повестки.

Также оповещение о явке в военкомат проводится с помощью почты России и заказных писем с уведомлением о вручении повесток.

Во время визита в местную компанию повестки вручили восьми мужчинам. На данный момент свыше 80 человек уже прошли призывную комиссию, 74 - направили в войска.

«В случае неявки по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, на призывников будут составлены административные протоколы. Отмечу, что с октября в отношении уклонистов ужесточили меры. Штрафы увеличились практически в 10 раз», - сообщил военный комиссар округа Константин Ахметшин.

Штраф составит до 30 тысяч рублей, за уклонение от медкомиссии - от 15 до 25 тысяч, за непредоставление информации о смене места жительства или работы - до пяти тысяч рублей.

Всего запланировано призвать 150 новобранцев.

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