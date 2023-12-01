01 декабря 2023, 19:29

Пробки на подмосковных дорогах вечером 1 декабря оценили в 8 баллов

Читайте нас в: Google Новости

В пятницу вечером, 1 декабря, пробки на дорогах Московской области оценили в восемь баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки
01 декабря 2023, 19:36
Оставшаяся без попечения родителей жительница Истры получила квартиру
пресс-служба администрации городскогоокруга Истра
Читайте нас в: Google Новости
В Истре оставшаяся без попечения родителей Мария Саъдуллоева получила ключи от собственной квартиры. Она стала 10-м ребенком, кому в этом году выдали жилье. До конца года его получат еще четыре человека.

«Новое жилье, новая взрослая жизнь - это, мне кажется, ответственное событие. Желаю, чтобы в этих новых квадратных метрах тебе сопутствовала только удача и счастье. Я очень надеюсь, что у тебя будет своя семья, чтобы это был новый этап в твоей жизни», - заявила Витушева.

Мария Саъдуллоева осталась без попечения родителей. Опеку над девочкой оформила семья Кизириди. Недавно Маше исполнилось 18 лет, и подарком ко дню рождения стала собственная квартира. Ключи вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Мария сейчас живет с приемными родителями в Дедовске, учится по специальности повар в Истринском филиале Красногорского колледжа.

Выдача ключей от квартир осуществляется в рамках региональной программы «Жилище».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мария Саъдуллоева осталась без попечения родителей. Опеку над девочкой оформила семья Кизириди. Недавно Маше исполнилось 18 лет и подарком ко дню рождения стала собственная квартира. Ключи вручила и поздравила Марию глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Новое жилье, новая взрослая жизнь - это, мне кажется, ответственное событие. Желаю, чтобы в этих новых квадратных метрах тебе сопутствовала только удача и счастье. Я очень надеюсь, что у тебя будет своя семья, чтобы это был новый этап в твоей жизни. Этот этап счастливый, желаю, чтобы все сложности и горести, которые были в твоей жизни остались в прошлом», - сказала глава городского округа Истра.

Мария сейчас живет с приемными родителями в Дедовске, учится в Истринском филиале Красногорского колледжа по специальности повар.

Мария Саъдуллоева стала 10 ребенком, кому выдали жилье в городском округе Истра. До конца года квартиры получат еще 4 детей-сирот.

Жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется в рамках госпрограммы Московской области «Жилище».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Недвижимость Сироты
01 декабря 2023, 18:38
Подмосковные спасатели приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники 300-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП. Мероприятие провели в Щелкове 1 декабря.

«Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли крыши автомобилей, извлекли условно пострадавших из машин и передали медикам», - сообщил начальник ПСЧ-300 Владимир Пискун.

По легенде учений из-за неблагоприятных погодных условий произошло ДТП с участием двух легковых машин, в которых четыре человека оказались зажатыми искореженными конструкциями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе работы по уборке дорог в Подмосковье не останавливаются ни на минуту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
01 декабря 2023, 18:16
Подмосковью одному из первых в России возместили затраты на создание ОЭЗ
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Минэкономразвития России возместило около 1,4 миллиарда рублей, затраченных на создание инфраструктуры особых экономических зон «Санкт-Петербург» и «Дубна» Московской области.

«Общий объем компенсации составляет более 1,1 миллиарда рублей - эта сумма была вложена Московской областью в создание семи объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ „Дубна“», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Напомним, «Дубна» является самой крупной в России ОЭЗ по числу резидентов - сегодня здесь работают 165 инвесторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Минэкономразвития РФ
01 декабря 2023, 18:06
Подмосковье поделилось опытом развития кадрового потенциала на заседании в Калининграде
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Ежегодно в Подмосковье реализуют около 450 крупных инвестиционных проектов. Для обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, Мининвест региона проводит большую работу. О ней рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Она выступила с докладом на заседании Координационного совета по промышленности в Калининграде, которое провел заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Как отметила Зиновьева, кадровая политика - один из важнейших элементов развития инвестиционного климата. Для этого в Подмосковье активно реализуется проект «Профессионалитет», в раках которого создали семь образовательных кластеров. К концу следующего года их число увеличится до 13.

«На данный момент на сопровождении подмосковного Мининвеста на разных стадиях находится более 1150 инвестпроектов, их реализация позволит создать в регионе почти 250 тысяч новых рабочих мест. Наша задача обеспечить создаваемые предприятия кадрами», - сказала она.

Образовательные кластеры уже открыли по отраслям машиностроения, металлургии, радиоэлектроники, сельского хозяйства, педагогики и другим.

«Еще одним их инструментов кадровой политики, который эффективно используется в Московской области, является программа „Кадры для импортозамещения“. В рамках этой программы между инвесторами и образовательными учреждениями Подмосковья уже заключено 110 соглашений. Это позволит подготовить около 10 тысяч специалистов для импортозамещающих предприятий», - добавила Зиновьева.

Кроме того, для кадровой поддержки предприятий в Подмосковье действует программа льготной ипотеки. С 2016 года ей воспользовались 360 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экономика

Новости по теме