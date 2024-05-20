Пробки на дорогах в Подмосковье оценили в 2 балла утром 20 мая

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Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассе М-7 «Волга».

Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».