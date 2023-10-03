Пробки на дорогах Подмосковья вечером 3 октября оценили в 5 баллов
Во вторник вечером, 3 октября, загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Заторы наблюдаются на Дмитровском, Пятницком, Новорижском, Ленинградском, Ярославском, Пироговском, Новорязанском, Носовихинском, Мякиненском и Рублево-Успенском шоссе.
Автомобилистов попросили быть внимательными вблизи мест притяжения пешеходов, особенно на парковках, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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