27 ноября 2023, 19:19

Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 ноября оценили в 6 баллов

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В понедельник вечером, 27 ноября, загруженность дорог Московской области составила шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы зафиксировали на Ленинградском, Каширском и Рублево-Успенском шоссе. Водителям порекомендовали быть внимательнее, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
27 ноября 2023, 19:06
Подмосковные спортсменки стали призерами международного турнира по фехтованию
УОР №1
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Две сборные Московской области завоевали три медали на международных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Спортсменки выиграли серебро и две бронзы.

Второе место досталось Анне Поздняковой, Милане Левчук, Ирине Зориной и Арине Вольской. В тройку лидеров также вошли: Лейла Пириева, Айла Мамедова, Анна Соловьева и Ксения Глебова.

Спортсменка Анна Соловьева также выиграла бронзовую медаль в личных соревнованиях.

Международные соревнования «Рапира Санкт-Петербурга» прошли с 24 по 26 ноября. Турнир состоялся в 47-й раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
27 ноября 2023, 18:48
Еще один поток образовательного курса для экспортеров завершился в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Юбилейный поток акселерационной программы «Экспортный форсаж» завершился в Подмосковье. На этот раз обучение прошли 17 компаний.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что интенсив стартовал в сентябре. За это время компании прошли шесть образовательных модулей и приобрели навыки, необходимые для эффективной реализации экспортного проекта.

Участие в программе бесплатное. Подробнее с ее условиями можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Бизнес
27 ноября 2023, 18:26
Минтранс Подмосковья проведет вебинары об услугах в сфере дорог и транспорта 29 ноября
Unsplash
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Минтранс Подмосковья проведет вебинары на тему предоставления госуслуг в сфере дорог и транспорта. Представители ведомства расскажут, как правильно подавать заявки и какие документы необходимо предоставить.

Чтобы подключиться к трансляциям, необходимо предварительно зарегистрироваться. Среди тем вебинаров - согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций, согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на осуществление деятельности такси, внесение в реестр пропусков , предоставляющих право на въезд и передвижение грузовиков по МКАД, обслуживание транспортных карт «Стрелка» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
27 ноября 2023, 17:59
Подмосковные дзюдоисты выиграли семь медалей на первенстве России
Федерация дзюдо России
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Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве России по дзюдо среди юниоров. ​По итогам личного турнира сборная Московской области заняла третье место. Сильнейшей стала команда Чеченской Республики, за ними расположились спортсмены из Свердловской области.

Среди юниорок сборная Московской области удостоилась второго места. Первыми стали представительницы Свердловской области.

Напомним, Подмосковье представляли спортсмены из Щелкова, Химок, Подольска, Фрязина и Богородского.

Всего в соревнованиях участвовали 623 сильнейших спортсмена России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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