Пробки на дорогах Подмосковья вечером 26 июня достигли 7 баллов

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Как пояснили в ведомстве, наибольшие автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Не менее сложно проехать в эти вечерние часы по ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе напомнили водителям об осторожности за рулем и призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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