Пробки на дорогах Подмосковья вечером 24 июня составили 4 балла
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник 24 июня. Пробки на дорогах составили четыре балла.
Как рассказали в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.
Также непросто будет проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности за рулем - не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
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