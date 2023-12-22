22 декабря 2023, 18:47

Пробки на дорогах Подмосковья вечером 22 декабря оценили в 7 баллов

ЦБДД
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Загруженность дорог Московской области вечером в пятницу, 22 декабря, составила 7 баллов. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском шоссе.

Как сообщают представители Минтранса Подмосковья, пробки также зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Новорязанском Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском и Щелковском шоссе.

Не лучше дорожная ситуация обстоит на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призывают жителей и гостей Московской области быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию. Особенную осторожность следует проявить в темное время суток.

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Пробки Дороги
22 декабря 2023, 17:34
Свыше 148 гектаров земли передали муниципалитетам Подмосковья для многодетных семей в 2023 году
Пресс-служба Минимущества МО
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Более 148 гектаров земли выделили городским округам Московской области в 2023 году для обеспечения многодетных семей. Соответствующий показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

В Министерстве имущественных отношений подчеркнули, что земельные участки были переданы в собственность трех городских округов. Это решение способствует улучшению условий проживания около 820 семей в городах Краснознаменск, Наро-Фоминск и Лобня.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что в течение 2022 года было передано в собственность 87,6 гектаров земли для обеспечения жильем 700 семей, проживающих в Восходе, Звездном городке, Краснознаменске, Раменском, Жуковском и Люберцах.

«А в этом году в собственность Лобни, Краснознаменска и Наро-Фоминска мы передали более 148 гектаров, в результате чего землю получат еще порядка 820 многодетных семей Подмосковья», - подытожила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» ко Дню матери. Он подчеркнул, что для него является большой честью передать награды.

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Наро-Фоминск Лобня Краснознаменск
22 декабря 2023, 17:21
Подъезд дома отремонтировали в космической стилистике в ЖК «Солнечная система» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Подъезд, оформленный в космическом стиле, появился в одном из домов жилого комплекса «Солнечная система» в Химках. Стены украсили изображения планет, звезд, космонавтов и ракет.

Ремонт сделали на двух этажах в пятом подъезде дома № 14 на улице Германа Титова. Работы провели в рамках программы «Мой подъезд». Там также обновили входную группу, заменили пандусы, плитку, светильники, почтовые ящики и поставили новые двери, обустроили колясочную комнату. Обновления оценили жители и депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Это потрясающая программа. Она возникла благодаря химчанам, которые обратились к губернатору Подмосковья с предложением улучшить входные зоны. В конкурсе, который ведет „Единая Россия“ - „Лучший подъезд“, по результатам этого года Химки выиграли, заняли 1-е место», - отметила Роднина.

Проект подъезда выбрали жители, которые захотели поддержать идею названия жилого комплекса. Дизайнерские и ремонтные работы провела управляющая компания «Жилищные инициативы». Каждый день специалисты компании вместе с жителями контролировали ремонт. Планируется, что в 2024 году появится еще несколько таких подъездов.

Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно в регионе закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для уборки снега.

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Химки Космос
22 декабря 2023, 17:11
МЖД изменит расписание ряда пригородных поездов в предстоящие выходные
ЦППК
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Расписание некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-4 и МЦД-1 будет изменено 23–24 декабря. Соответствующее решение было принято из-за развития инфраструктуры на станции Рижская и строящейся станции Петровско-Разумовская.

Работы запланированы на выходные дни, когда пассажиропоток минимальный. В субботу, 23 декабря, с 00:05 до 8:45 железнодорожники проведут обновление программного обеспечения системы управления движением на станции Рижская в автоматическом режиме. В это время будет временно приостановлено движение поездов по третьему и четвертому главным путям станции.

В связи с этим были внесены существенные изменения в расписание: некоторые поезда изменят время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте будет изменено, некоторые электрички пройдут по укороченным маршрутам, а некоторые поезда будут исключены из расписания.

В воскресенье, 24 декабря, с 3:00 до 15:00 на строящейся станции Петровско-Разумовская будут проводиться комплексные работы по развитию инфраструктуры, включая строительство пешеходного моста-конкорса, сходов на платформу и в город. Кроме того, специалисты выполнят укладку путей.

Во время проведения работ на участке Москва-Бутырская-Бескудниково движение поездов организуют по одному пути в обе стороны. Это отразится на расписании пригородных составов, включая аэроэкспрессы.

Представители Московской железной дороги просят жителей и гостей Подмосковья отнестись с пониманием к работам и ознакомиться с изменениями в расписании. Соответствующую информацию можно получить на вокзалах, официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с жалобами, которые поступают на работу общественного транспорта от местных жителей. Он подчеркнул, что в системе должен быть наведен порядок.

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Строительство Дороги Поезда
22 декабря 2023, 17:03
Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Новогодняя акция «Елка желаний» стартовала в общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах. Свои новогодние пожелания Деду Морозу написали 35 ребят из многодетных семей округа.

Члены партии «Единая Россия» вместе с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой присоединились к благотворительной акции. Каждый взялся исполнить одно из детских пожеланий.

«В Новый год хочется не только получать подарки, но и дарить их. Поэтому сегодня мы продолжаем замечательную традицию - „Елка желаний“. Может быть, чье-нибудь самое сокровенное желание нам все-таки удастся исполнить», - сказала Юлия Купецкая.

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Благотворительность Мытищи Новый год

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