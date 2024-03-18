Пробки на дорогах Подмосковья вечером 18 марта достигли пяти баллов

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Как рассказали в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Мякининском, Рублево-Успенском, Волковском, Можайском шоссе. Также заторы образовались и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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