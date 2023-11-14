14 ноября 2023, 19:28

Пробки на дорогах Подмосковья вечером 14 ноября оценили в 7 баллов

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Загруженность дорог Московской области вечером 14 ноября составила семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пробки образовались на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Минском, Киевском, Варшавском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вязёмы.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
14 ноября 2023, 18:49
Теннисистка из Химок Альфия Юнусова стала серебряным призером первенства России
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанница училища олимпийского резерва № 3 городского округа Химки выиграла серебряную медаль командного зачета первенства России по настольному теннису. Участие в соревнованиях приняли юные спортсмены до 22 лет.

Так, по итогам выступления женских пар в дуэте с Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга спортсменка из Химок Альфия Юнусова стала серебряным призером. Девушки, в составе сборной Московской области, одолели свыше 120 теннисистов из 18 российских регионов.

Ранее спортсменки из Химок стали бронзовыми призерами первенства России. Награды получили Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова и Альфия Юнусова. Также теннисистки заполучили 11 медалей областного первенства по настольному теннису.

Напомним, что училище олимпийского резерва № 3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и Российской Федерации, а также специалистов по физической культуре и спорту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Химки Теннис
14 ноября 2023, 18:48
Производство технических газов в баллонах запустят в Наро-Фоминске
Мининвест МО
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Компания «Сибирский газ» запустит производство технических газов в баллонах. По словам инвестора, новое предприятие будет экологичным, без выбросов вредных веществ.

«Общий объем инвестиций в проект, который будет реализован в течение пяти лет, составит более 300 миллионов рублей. Сейчас на предприятии создано около 20 рабочих мест, в ближайшее время штат будет увеличен до 40 человек», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

До конца ноября компания намерена приступить к производству тестовых партий. Уже в 2024 году компания сможет выйти на полную мощность. Таким образом, объем выпускаемой продукции увеличится с 15 тысяч баллонов технических газов в месяц до 30 тысяч.

Баллоны будут использовать для дальнейшего применения на различных промышленных и коммерческих объектах, строительных площадках, а также в домах частного сектора.

«Для производства мы используем сургутский газ, поскольку считаем, что именно в Сибири газ наиболее чистый - без примесей и появления конденсата», - отметил генеральный директор ООО «Сибирский газ» Вадим Тагунов.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Наро-Фоминск
14 ноября 2023, 18:12
Лучшие специалисты по работе с молодежью в Подмосковье получат денежное вознаграждение
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Финал конкурса «Лучший по профессии» прошел в Подмосковье 10 ноября. Свое мастерство и навыки демонстрировали сотрудники в сфере работы с молодежью.

«В Подмосковье живут более двух миллионов молодых людей, они разного возраста. У них разные интересы и запросы, разные увлечения и потребности, поэтому работа с молодежью - непростое ремесло, каждого надо услышать, каждому нужно дать возможность для развития и реализации именно в той сфере, той плоскости, в которой молодой человек или девушка нуждаются», - отметила руководитель молодежной политики региона, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году жюри выберет шесть победителей в двух номинациях. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Всего на конкурс подали 52 заявки: из них 11 - в номинации для руководителей и 41 - в номинации для специалистов.

Конкурсанты презентовали разные проекты из разных уголков Подмосковья: патриотические акции, интеллектуальные квизы и многое другое.

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Молодежь
14 ноября 2023, 17:56
Председатель подмосковного «Движения Первых» провел встречу со школьниками в Солнечногорске
Пресс-служба администрации города или района
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Председатель подмосковного «Движения Первых» Юрий Макеев встретился со школьниками в Солнечногорске. Им рассказали о возможностях реализации и перспективах в организации.

Кроме того, школьники обсудили тему лидерских качеств и их развития.

«„Движение Первых“ - самая масштабная детско-юношеская организация, и в городском округе Солнечногорск к ней присоединились более 1,6 тысячи юношей и девушек в возрасте от шести до 18 лет. Ребята активно участвуют в акциях и мероприятиях движения, а также могут реализовать свои инициативы и получить экспертную, информационную и даже грантовую поддержку», - отметил замглавы округа Николай Минаев.

Присоединиться к движению можно, пройдя регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Встреча прошла в школе № 4. Участники задавали вопросы о волонтерстве, профориентации и перспективах в «Движении Первых». Юрий Макеев рассказал, что в ближайшее время во всех первичных отделения в школах откроют советы, где ребята смогут реализовывать свои идеи.

Школы Солнечногорск

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