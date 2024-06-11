Пробки на дорогах Подмосковья вечером 11 июля достигли 5 баллов

Первым 300-балльником ЕГЭ стал Александр Ноздрачев из Лыткарина. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил талантливого юношу с победой на экзаменах.

По словам Воробьева, выпускник Лыткаринской гимназии № 4 набрал высшие баллы по русскому языку, математике и химии. И это далеко не первый его успех - Ноздрачев победил на региональной олимпиаде по биологии и географии и завоевал призовое место на олимпиаде по информатике и математике. Его мечта - поступить в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ.

«На сегодняшний день в Подмосковье 18 ребят сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов, еще 485 человек набрали 100 баллов по одному предмету», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что каждый мультистобалльник получит 100 тысяч рублей, еще 150 тысяч рублей выплатят учителям, которые подготовили двух и более стобалльников.

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