Пробки на дорогах Подмосковья вечером 11 июля достигли 5 баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности подмосковных трасс вечером 11 июля. Пробки достигли пяти баллов.
Как пояснили в ведомстве, заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.
Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем - необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также резких маневров.
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