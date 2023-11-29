Пробки на дорогах Подмосковья составили семь баллов вечером 29 ноября

В Красногорске прошел Форум молодежного парламентаризма. Юные депутаты обсудили планы работы с общественниками, депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации РФ. В участниками мероприятия встретилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Московская область - достаточно молодой регион. Более 25% населения у нас - ребята 14-35 лет, это свыше двух миллионов человек. В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодежью, 103 волонтерских центра, которые открыты в каждом муниципалитете», - заявила Швелидзе.

По ее словам, в регионе действует массовое движение «Волонтеры Подмосковья», которое поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в Подмосковье создали платформу volonter.mosreg.ru. На данный момент на ней зарегистрировались свыше 40 тысяч ребят.

Помимо движений в регионе существуют молодежные проекты, например, «Доброе дело». Акцию придумали школьники вместе с блогером Владом Кобяковым. Активисты собрали за полтора года порядка пяти тысяч тон гуманитарной помощи. Также в регионе действуют проекты «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Патриот - это Я» и другие. Также функционирует «Медиашкола».

«В „Медиашколе“ мы учим практике - как написать текст, как сделать крутой брендбук, баннер. И, если по итогам этой работы у кого-то есть желание пойти и стажироваться на телеканал „360“ или поучиться работе с соцсетями, мы предоставляем такую возможность», - добавила министр.

В скором времени в Московской области запустят два новых проекта. Это «Мое будущее. Сила смыслов» и «Мы - Россия». На форуме министр активно общалась с активистами.

«Екатерина Георгийевна, мы хотели бы вас поблагодарить за работу, за помощь нашему движению. Я являюсь руководителем строительного направления регионального штаба Российский студенческих отрядов, и наши активисты очень хотели, чтобы вы приехали в мультиформатное пространство, мы вас очень ждем», - пригласил Абубакр Куранбаев.

В рамках форума прошла сессия «Молодежь, политика, возможности». В ней поучаствовал представитель Мособлдумы Олег Рожнов.

«Молодежный парламентаризм - это форма сотрудничества государственной власти с молодежью. В настоящее время он, с одной стороны, выступает важным инструментом формирования кадрового резерва страны и региона, а с другой - является социальным лифтом для молодого поколения», - рассказал Рожнов.

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