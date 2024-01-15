Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 15 января

Еще один этап акции «Серая шейка» пройдет в России 14 и 15 января. Посчитать водоплавающих птиц пригласили жителей Подмосковья.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в акции примут участие орнитологи-любители, ученые, волонтеры и любители природы. Учет пернатых необходим для того, чтобы обновить данные мониторинга массовых видов и мест их обитания. Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, традиционно зимний учет водоплавающих в Подмосковье является самым массовым.

«Его актуальность растет, поскольку климатические изменения сильно влияют на поведение водоплавающих, которые все чаще отказываются от сезонной миграции. Полученные в результате учета данные помогут ученым оценить состояние популяций и спрогнозировать ситуацию на будущее. Поэтому приглашаю всех, кому дорога подмосковная природа, принять участие в учете», - сказал он.

Министр добавил, что остающиеся на зимовку птицы скоро смогут стать обычным явлением. Чаще всего им ничего не угрожает, кроме неправильного подкармливания.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

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