Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 31 июля
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 31 июля. Движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Дмитровском и Новорижском шоссе.
Помимо этого, заторы наблюдаются на Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вязмы. В Минтрансе региона призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.
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