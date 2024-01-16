16 января 2024, 09:19

Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 16 января

Unsplash
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Во вторник утром загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов. В Минтрансе региона отметили, что на дорогах одновременно находятся более 704 тысяч автомобилей.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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Пробки Дороги Водители
16 января 2024, 09:57
Новый ЖК «Радужный» построят в Кашире к концу года
«Главмособлстрой-Техно»
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Жилой комплекс «Радужный», состоящий из двух девятиэтажных домов, строят в Кашире. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2024 года.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что ЖК «Радужный» строит компания «Главмособлстрой-Техно». Это будет первый жилой объект в Кашире, который возведут с применением эскроу-счетов. Такой специальный счет в банке открывается для расчетов между покупателем квартиры и застройщиком. Деньги за недвижимость переводят получателю только после сдачи дома в эксплуатацию.

ЖК «Радужный» строится по современной технологии. Это монолитный каркас с декоративной облицовкой и остеклением балконов. В двух корпусах по девять этажей будет 249 квартир. Во дворе сделают парковку на 181 место, детскую площадку.

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Строительство Кашира
16 января 2024, 09:44
Свыше 30 отделений женских консультаций Подмосковья привели к новым стандартам за год
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Свыше 30 женских консультаций обновили в Подмосковье за год по новым стандартам. Там создали удобную навигацию и открыли кабинеты для постановки на учет. Осознанный подход в регионе формируют и в области обращения с отходами. Об этом в эфире «Области перемен» рассказали заместитель главного врача по медицинской части Московского областного перинатального центра Людмила Седая и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Помощь будущим мамам по-новому За год в Подмосковье обновили 35 женских консультаций. Там внедрили новые стандарты работы, по которым в учреждениях провели ремонт, создали удобную навигацию и открыли кабинеты постановки беременных на учет. По словам Людмилы Седой, изменения также коснулись общения врачей и пациенток - администраторы прошли тренинги бесконфликтного общения.

Благодаря проекту «Наша женская консультация» Минздрав внедряет новые услуги для беременных. Так, сейчас жительницам региона доступно индивидуальное сопровождение с личным помощником, а с 2024 года введут диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Она поможет выявлять признаки бесплодия.

«Что такое внедрение новых стандартов? Это единая система навигации, стандартизация лечебных процессов, бесконфликтное общение врачей с пациентами, зоны комфортного ожидания. Также включает в себя электронный документооборот и кураторство - закрепление каждой женской консультации за родильным домом», - сказала Седая.

Вторая жизнь новогодних елей Экологическую акцию «Подари елке вторую жизнь» ежегодно проводят в Подмосковье. Ее участники могут сдать на переработку новогодние деревья.

Жители показали высокую заинтересованность в экологических инициативах. Для популяризации ответственного отношения к отходам проводят большую работу. Так, один из проектов по установке экопунктов работает уже три года. Сейчас в области работают 665 таких аппаратов, а в 2024 году планируется установка новых площадок, из которых 42 появятся в Мытищах.

«С 15 января по 15 февраля будут работать пункты приема елок, чтобы они получили вторую жизнь. Вторая жизнь выглядит как щепа или ветки для кормления животных. У нас 305 пунктов будут открыты, мы проверяем их состояние на единый стандарт. Щепой могут отсыпать дороги или использовать как подстилки для животных», - рассказала Лилия Белова.

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Больницы Врачи Экология
15 января 2024, 20:38
Школьники из Подмосковья завоевали 30 медалей на международной Жаутыковской олимпиаде
Unsplash
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Представители Московской области завоевали 30 медалей на XX международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике. В соревнованиях принимали участи более 700 школьников из 16 стран. В рамках мероприятий между ними разыграли 344 медали.

Команда Подмосковья состояла из 32 человек, 30 из которых являются учениками Физико-технического лицея им. П. Л. Капицы, а еще двое учатся в лицее № 5 Долгопрудного.

Школьникам удалось завоевать 12 золотых медалей, 11 серебряных и 7 бронзовых. В общем медальном зачете команда Физтех-лицея заняла второе место, а его учащиеся стали обладателями специальных премий.

Лучший результат олимпиады по информатике среди девочек показала Алена Иванова. Победитель соревнований по физике - Даниил Гаврилов. Оба учатся в Физтех-лицее им. Капицы.

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что Физтех-лицей им. П. Л. Капицы является лидером по количеству медалистов международных олимпиад. Только за 2023 год его учащиеся завоевали 93 медали.

«Поздравляю ребят, поздравляю физтех-лицей и всех причастных к столь блистательному результату!» - подчеркнул глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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Школьники Долгопрудный
15 января 2024, 20:10
«На контроле каждый вопрос». Воробьев — о компенсациях жителям Климовска и Шепчинок
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Тепло продолжает возвращаться к жителям Климовска и Шепчинок. Всем гражданам, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона посетил Елену Ивановну, чтобы проверить, как обстоят дела с отоплением. Сейчас батареи уже нагрелись, а сама квартира не пострадала от аварий.

«Сейчас мы разбираемся с последствиями протечек, прорывов радиаторов, у кого-то в квартирах появилась плесень, возникли проблемы с электричеством, пострадало имущество - у нас на контроле каждый вопрос, мы компенсируем ущерб», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо вызвать специалистов БТИ, которые проведут осмотр квартиры и сделают оценку ущерба. После этого нужно написать заявление в администрацию с просьбой возместить ущерб.

Пострадавшие граждане смогут самостоятельно выбрать между денежной компенсацией и ремонтом, который будет выполнен за счет администрации городского округа.

«Эта мера поддержки действует для всего Климовска и Шепчинок, кроме домов, которые будут расселены», - добавил губернатор.

В заключение Андрей Воробьев указал, что сейчас специалисты продолжают обход квартир, где фиксируют ущерб. Размер компенсаций будет зависеть от их оценки.

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Подольск Андрей Воробьев Отопление

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