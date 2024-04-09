09 апреля 2024, 10:02

Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 9 апреля

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье составила четыре балла утром во вторник. В Минтрансе региона рассказали, где образовались основные заторы.

Пробки отмечены в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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Пробки Дороги
09 апреля 2024, 10:04
Строительная готовность домов в ЖК «Молодежный» в Солнечногорске превысила 70%
Главгосстройнадзор МО
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Строительство жилого комплекса «Молодежный» продолжается в Солнечногорске. Дома № 4 и № 5 возводят в переулке Механизаторов. На данный момент строительная готовность объектов превышает 70%.

В корпусе № 4 ведутся работы по отделке мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных сетей. В корпусе № 5 строители возводят перегородки, ведут устройство внутренних и наружных инженерных сетей.

Завершить строительство домов планируют во втором квартале 2024 года. Отмечается, что на первых этажах зданий откроют социальные объекты - молодежный клуб и детский сад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. Он напомнил, что в Московской области реализуют масштабную программу капитального ремонта домов. В нее вошли более 44 тысяч объектов, из которых около 17 тысяч уже привели в порядок.

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Солнечногорск Детские сады
09 апреля 2024, 09:59
Детский сад для ЖК «Спутник» в Красногорске откроют в 2024 году
ПАО ГК «Самолет»
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Детский сад на 155 мест строят в ЖК «Спутник» в Красногорске. Готовность объекта превысила 90%, его планируют открыть во втором квартале этого года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, детский сад пристроен к 28-этажному жилому корпусу. На площадке трудятся 47 человек.

«В настоящий момент завершен монтаж вентилируемого фасада, на 91% выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Завершается устройство кровли - работы выполнены на 93%. Продолжаются отделочные работы внутри здания - строители завершили штукатурку стен и занимаются шпаклевкой. Вместе с тем, почти готово благоустройство территории», - рассказали в министерстве.

В учреждении будут работать сеь групповых блоков. В каждом разместят спальную, раздевалку, буфет, игровую и туалетную комнаты. На первом этаже будет работать столовая. Кроме того, для воспитанников обустроят медблок, залы для занятий музыкой и физкультурой.

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Красногорск Строительство Детские сады
09 апреля 2024, 09:58
Подмосковное ГУРБ предупредило студентов и педагогов о новом виде мошенничества
Медиасток.рф
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Случаи фишинговых атак, нацеленных на студентов и преподавателей университетов, участились в Подмосковье. Главное управление региональной безопасности Подмосковья объяснило, в чем суть мошенничества.

Мошенники рассылают поддельные электронные письма под видом приглашений на вымышленные конференции. Они втираются в доверие, предлагая бесплатное участие в «престижном мероприятии», а затем выдвигают новые условия: например, заплатить за трансфер или проживание.

Чаще всего мошенники предлагают опубликовать материал на поддельном сайте конференции за дополнительную плату. В таких письмах обычно скрыта ссылка на фишинговый сайт. После оплаты услуг жертва не получит желаемую услугу, но предоставит свои личные данные в руки злоумышленников.

Студентам и преподавателям порекомендовали с осторожностью относиться к получению подобных писем и не предоставлять личную или финансовую информацию без проверки источника.

Более 40% территории Московской области составляют леса. Поскольку синоптики прогнозируют жаркое лето, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами областного правительства и главами округов подготовку к сезону пожаров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество Студенты
09 апреля 2024, 09:30
Подмосковье выиграло 2 золотые медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту
Федерация велосипедного спорта России
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Подмосковье выиграло две золотые медали на Кубке России по велоспорту. Их получили Александра Ушакова и Кирилл Серяков.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсменка Александра Ушакова получила золотую медаль в гонке «короткий круг» среди женщин. Она также стала серебряным призером национального чемпионата в гонке «кросс-кантри».

В соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «гонка с выбыванием» лучший результат показал Кирилл Серяков.

Турнир прошел 6 апреля в Краснодарском крае.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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