Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 5 октября
Загруженность крупных магистралей и шоссе в Московской области составила четыре балла утром в четверг. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах находятся больше 927 тысяч автомобилей.
Основные пробки в сторону Москвы образовались на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Можайском, Осташковском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Придется потерятьвремя также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Дорогу протяженностью 2,7 километра на улице Туполева открыли в Жуковском в конце прошло года. По ней за рулем автомобиля проехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , чтобы проверить удобство пути по реконструированному участку.
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